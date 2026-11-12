Заливаю йогурт в пластиковую полторашку — к утру домашний сыр готов: нежный, словно сливочное суфле, тает во рту как пломбир

Из 900 г йогурта вы получите около 500 г сыра.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов 3,5-5% – 900 г;
- соль и зелень – по желанию;
- пластиковая бутылка 1,5 л;
- марля – 3-4 слоя.
Способ приготовления
Промойте бутылку и срежьте дно. Снимите крышку и уложите внутрь через срезанный край марлю в несколько слоев так, чтобы горлышко и стенки были закрыты. Затем переверните бутылку горлышком вниз и поставьте в глубокую миску.
Влейте в марлю йогурт и закройте его сверху свободными краями. Поставьте в холодильник примерно на 12 часов.
Утром достаньте готовый сыр и переложите его в отдельную емкость. Немного помешайте его ложкой – так его текстура станет однородной и мягкой.
Добавленные в сыр соль и зелень превратят его в отличную несладкую намазку на хлеб или тосты. А если вы любите сладкое, добавьте в массу пару ложек сахарной пудры, ваниль и все хорошо взбейте.