Заливаю йогурт в пластиковую полторашку — к утру домашний сыр готов: нежный, словно сливочное суфле, тает во рту как пломбир

Нежный домашний сыр можно приготовить из обычного йогурта. За ночь сыворотка стечет, и у вас на руках будет густая и плотная сливочная масса.

Из 900 г йогурта вы получите около 500 г сыра.

Ингредиенты

Вам потребуется:

натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов 3,5-5% – 900 г;

соль и зелень – по желанию;

пластиковая бутылка 1,5 л;

марля – 3-4 слоя.

Способ приготовления

Промойте бутылку и срежьте дно. Снимите крышку и уложите внутрь через срезанный край марлю в несколько слоев так, чтобы горлышко и стенки были закрыты. Затем переверните бутылку горлышком вниз и поставьте в глубокую миску.

Влейте в марлю йогурт и закройте его сверху свободными краями. Поставьте в холодильник примерно на 12 часов.

Утром достаньте готовый сыр и переложите его в отдельную емкость. Немного помешайте его ложкой – так его текстура станет однородной и мягкой.

Добавленные в сыр соль и зелень превратят его в отличную несладкую намазку на хлеб или тосты. А если вы любите сладкое, добавьте в массу пару ложек сахарной пудры, ваниль и все хорошо взбейте.