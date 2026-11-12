На повышение зарплат бюджетников Петербург дополнительно направит порядка 5 миллиардов рублей

Кому и сколько добавят

Городские власти усиливают поддержку работников социальной сферы: в бюджете‑2026 появились дополнительные средства, чтобы выполнить целевые показатели по зарплатам. Речь идёт о выполнении «майских» указов Президента — вопрос держат на особом контроле.

Сколько денег и на что направят

Помимо индексации зарплат на 8,2 %, на выполнение указов дополнительно выделят около 5 млрд рублей. Из них 1,8 млрд пойдут на образование, а 3,2 млрд — на здравоохранение.

Ещё одним источником средств станет бюджетная экономия, которая образуется до конца года: главные распорядители средств получили чёткие указания, как её использовать.

Кто попадает под целевые показатели

Целевой уровень оплаты труда установлен для 11 категорий работников социальной сферы. Для учителей, воспитателей, медсестёр, соцработников и сотрудников учреждений культуры планка — средняя зарплата по региону. Врачам, научным сотрудникам и преподавателям вузов положено две средние зарплаты. Под действие указов попадают примерно 250 тысяч работников бюджетных учреждений Петербурга.

Как это отражается на отрасли

Такой объём финансирования помогает не просто компенсировать инфляцию, а реально подтягивать доходы к целевым значениям. При этом распределение средств идёт адресно: приоритет — тем сферам, где разрыв с целевыми показателями наиболее заметен.

Дополнительные миллиарды — это не разовая мера, а часть системной работы: цель — сделать оплату труда в социальной сфере справедливой и предсказуемой.

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