Владельцы назвали самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей - не только Toyota Camry

Список самых надежных автомобилей - проблем с ними не будет

Эксперты Consumer Reports составили список самых надежных автомобилей, в который вошли 10 разных моделей. Во время выбора специалисты ориентировались на результаты испытаний, отзывы владельцев, а также на прогнозы дальнейшей эксплуатации.

Лучшим в классе малолитражек стал гибридный Honda Civic. У этого автомобиля весьма заметна прибавка в динамике, если сравнивать предыдущую модель. До 100 км/ч машина с двухлитровым двигателем разгоняется за 7,5 секунды. Если брать бензиновый Civic, то ему потребуется дополнительные две секунды.

Toyota Camry завоевала первое место в категории авто среднего класса. Рассматривалась гибридная модель с объемом двигателя 2,5. В этой машине присутствует не только комфорт, но и экономичность, управляемость. Автомобиль подходит для ежедневного пользования.

Toyota получила дополнительную награду за Grand Highlander, который относится к среднеразмерному классу. Автомобиль отличается вместительным салоном с тремя рядами сидений, а также комфортным управлением. Благодаря гибриду двигатель получил 245 лошадиных сил, сообщает njcar.ru.

Тем, кто не гонится за вместительным салоном, отлично подойдут модели Subaru. В субкомпактной категории победу одержал Crosstrek, ведь он отлично подходит для бездорожья. На асфальте автомобиль сильно кренится в поворотах. Forester завоевал признание после выпуска гибрида с 2,5-литровым двигателем. У этой модели так и остался полный привод, но расход топлива оказался умеренным. Не каждый соперник способен похвастаться таким сочетанием.

Если рассматривать премиальный сегмент, то победу в нем одержали Lexus NX и BMW X5. NX нравится людям из-за экономичности и облика. X5 ценится за премиальность, умеренный расход топлива при мощном двигателе.

Среди “электричек” победу одержала Tesla Model Y. Она отличается от конкурентов хорошим запасом хода, комфортом.

Среди пикапов особенно отличился Ford, так как два его автомобиля смогли превзойти другие - это Maverick и F-150.

Фото: Сгенерировано ИИ

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