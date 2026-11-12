Городовой / Новости Петербурга / Владельцы назвали самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей - не только Toyota Camry

Владельцы назвали самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей - не только Toyota Camry

Опубликовано: 12 ноября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Владельцы назвали самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей - не только Toyota Camry
Владельцы назвали самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей - не только Toyota Camry
Городовой ру
Список самых надежных автомобилей - проблем с ними не будет

Эксперты Consumer Reports составили список самых надежных автомобилей, в который вошли 10 разных моделей. Во время выбора специалисты ориентировались на результаты испытаний, отзывы владельцев, а также на прогнозы дальнейшей эксплуатации.

Лучшим в классе малолитражек стал гибридный Honda Civic. У этого автомобиля весьма заметна прибавка в динамике, если сравнивать предыдущую модель. До 100 км/ч машина с двухлитровым двигателем разгоняется за 7,5 секунды. Если брать бензиновый Civic, то ему потребуется дополнительные две секунды.

Toyota Camry завоевала первое место в категории авто среднего класса. Рассматривалась гибридная модель с объемом двигателя 2,5. В этой машине присутствует не только комфорт, но и экономичность, управляемость. Автомобиль подходит для ежедневного пользования.

Toyota получила дополнительную награду за Grand Highlander, который относится к среднеразмерному классу. Автомобиль отличается вместительным салоном с тремя рядами сидений, а также комфортным управлением. Благодаря гибриду двигатель получил 245 лошадиных сил, сообщает njcar.ru.

Тем, кто не гонится за вместительным салоном, отлично подойдут модели Subaru. В субкомпактной категории победу одержал Crosstrek, ведь он отлично подходит для бездорожья. На асфальте автомобиль сильно кренится в поворотах. Forester завоевал признание после выпуска гибрида с 2,5-литровым двигателем. У этой модели так и остался полный привод, но расход топлива оказался умеренным. Не каждый соперник способен похвастаться таким сочетанием.

Если рассматривать премиальный сегмент, то победу в нем одержали Lexus NX и BMW X5. NX нравится людям из-за экономичности и облика. X5 ценится за премиальность, умеренный расход топлива при мощном двигателе.

Среди “электричек” победу одержала Tesla Model Y. Она отличается от конкурентов хорошим запасом хода, комфортом.

Среди пикапов особенно отличился Ford, так как два его автомобиля смогли превзойти другие - это Maverick и F-150.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Почему умные люди с возрастом перестают быть добрыми: 3 мудрости для прекрасной жизни

Не «спасибо» и не «благодарю»: как правильно отвечать на похвалу – совет нейрофизиолога Натальи Бехтеревой

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Перейти 13 ноября 2026
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Перейти 13 ноября 2026
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Новости Петербурга
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Новости Петербурга
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Новости Петербурга
Беру кефир и больше муки, чем обычно: оладьи как пончики — максимальная пышность, не опадают Новости Петербурга
Старт продаж нового Урала — стоимость и сравнение с прежними моделями Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное