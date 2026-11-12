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В Петербурге назвали сроки открытия новых станций «коричневой» линии метро

Опубликовано: 12 ноября 2026 15:09
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге назвали сроки открытия новых станций «коричневой» линии метро
фото Global Look Press
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Петербург продолжает расширять сеть метрополитена: власти наметили сроки запуска сразу четырёх новых станций коричневой линии. Масштабный проект реализуют поэтапно — каждый участок станет отдельным шагом к разгрузке городских дорог.

Первый этап: старт коричневой ветки

На первом этапе построят участок от станции «Каретная» до «Лиговский проспект‑2». Сдачу этого отрезка планируют на 2030 год, передает источник. Именно с него начнётся полноценное развитие коричневой линии — пока это опорный сегмент, который задаст темп всей стройке.

Дальнейшие шаги: поэтапное продление

Развитие линии не остановится на первом участке: строители двинутся дальше по чёткому графику:

  • второй этап — участок от «Лиговского проспекта‑2» до «Суворовской‑1», ввод намечен на 2036 год;
  • третий этап — от «Суворовской‑1» до «Полюстровского проспекта‑1», сдачу ожидают в 2040 году.

Параметры будущих станций и тоннелей уточнят на следующей стадии проектирования — после получения технических условий и проведения изысканий.

Новые станции — это не просто точки на карте, а реальный шанс сделать ежедневные поездки комфортнее. Главное — держать руку на пульсе и учитывать большие городские планы.

Ранее «Городовой» рассказывал, каким будет Петербург через 10 лет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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