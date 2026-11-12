Городовой / Новости Петербурга / Занесли в курятник – и сонные куры несутся как угорелые: даже в -30 яиц полная корзина

Занесли в курятник – и сонные куры несутся как угорелые: даже в -30 яиц полная корзина

Опубликовано: 12 ноября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Занесли в курятник – и сонные куры несутся как угорелые: даже в -30 яиц полная корзина
Занесли в курятник – и сонные куры несутся как угорелые: даже в -30 яиц полная корзина
Городовой ру
Как кормить кур зимой

Для поддержания высокой продуктивности несушек в зимний период необходимо обеспечить их полноценным рационом, компенсирующим отсутствие подножного корма.

Стабильная яйценоскость в холодное время года достигается за счет применения эффективных сбалансированных подкормок собственного приготовления.

По мнению автора блога «Петр Данилович», правильная рецептура включает глину, жмых, ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, а также пшеничные отруби и сено в соответствующих пропорциях. Для повышения питательной ценности смесь увлажняется солевым раствором.

Использование гранулятора позволяет преобразовать данные компоненты в качественный комбикорм, обладающий высокой поедаемостью. По словам эксперта, внедрение такого рациона обеспечивает выраженный рост яйценоскости в течение семи дней.

Читайте также:

2 таблетки под куст — и под спатифиллум: станет красавцем на глазах — будет цвести зимой пышной шапкой.

Герани понравится: проведите подкормку из 3-х компонентов — бутонов будет как звезд на небе.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Перейти 13 ноября 2026
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Перейти 13 ноября 2026
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья Новости Петербурга
Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу Новости Петербурга
Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот Новости Петербурга
Беру кефир и больше муки, чем обычно: оладьи как пончики — максимальная пышность, не опадают Новости Петербурга
Старт продаж нового Урала — стоимость и сравнение с прежними моделями Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное