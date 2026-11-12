Занесли в курятник – и сонные куры несутся как угорелые: даже в -30 яиц полная корзина

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Как кормить кур зимой

Для поддержания высокой продуктивности несушек в зимний период необходимо обеспечить их полноценным рационом, компенсирующим отсутствие подножного корма.

Стабильная яйценоскость в холодное время года достигается за счет применения эффективных сбалансированных подкормок собственного приготовления.

По мнению автора блога «Петр Данилович», правильная рецептура включает глину, жмых, ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, а также пшеничные отруби и сено в соответствующих пропорциях. Для повышения питательной ценности смесь увлажняется солевым раствором.

Использование гранулятора позволяет преобразовать данные компоненты в качественный комбикорм, обладающий высокой поедаемостью. По словам эксперта, внедрение такого рациона обеспечивает выраженный рост яйценоскости в течение семи дней.

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