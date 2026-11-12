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Бензин в Петербурге прибавил в цене 0,8% за неделю

Опубликовано: 12 ноября 2026 12:32
 Проверено редакцией
Городовой ру
Бензин в Петербурге прибавил в цене 0,8% за неделю
фото Global Look Press
Что происходит на заправках города

Цены на топливо в середине ноября разошлись по разным направлениям: бензин в среднем по стране подешевел на 73 копейки, а дизель подорожал. В Петербурге картина своя — АИ‑98 здесь впервые пробил отметку в 101 рубль за литр.

Что показывает статистика

По данным Росстата со 2 по 9 ноября 2026 года, средняя цена литра бензина в России снизилась до 74,11 рубля (−73 копейки). Дизельное топливо, напротив, прибавило 25 копеек и обошлось в 86,63 рубля за литр.

География цен: где подорожало, а где подешевело

  • подорожало в 40 регионах — сильнее всего в Тульской области (+2 %);
  • подешевело в 43 субъектах — заметнее всего в Кировской области (−15,2 %) и Кабардино‑Балкарской Республике (−14,4 %);
  • Петербург — редкий случай роста на фоне общего снижения: +0,8 % за неделю.

Сколько стоит литр в Северной столице

По состоянию на отчётную дату в Петербурге бензин АИ‑92 стоил 68,02 рубля, АИ‑95 — 73,68 рубля, а АИ‑98 и выше — уже 101,1 рубля за литр. Разница между марками превышает 30 рублей, поэтому выбор топлива напрямую влияет на бюджет: при большом годовом пробеге переплата за высокооктановое топливо выливается в ощутимую сумму.

Росстат фиксирует разнонаправленную динамику: где‑то цены снижаются, где‑то растут. Водителям в таких условиях выгоднее держать руку на пульсе и не переплачивать там, где этого можно избежать.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пушкинском районе появится новая школа.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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