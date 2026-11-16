Дачники годами гоняются за новыми гибридами, а старый советский сорт тихо лежит в Госреестре с 1950 года и продолжает давать урожай там, где современные капризные новинки сдаются.

Речь о томате «Алпатьева 905А» — низкорослом, неприхотливом и проверенном несколькими поколениями огородников.

Кому подойдёт этот сорт

Главный козырь — открытый грунт. Сорт районирован для Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Уральского и Восточно-Сибирского регионов. Куст штамбовый, высотой всего 35–45 см, не полегает. Пасынковать и подвязывать его не нужно — экономия времени и сил.

Совет: если у вас нет теплицы, а лето короткое и непредсказуемое, начните с этого сорта. Он прощает ошибки новичкам.

Урожайность и вкус

Официальные данные скромнее народных: 146–445 ц/га в зависимости от региона. Дачники же рассказывают о 4–5 кг с квадратного метра, а иногда и 6–8 кг. Плоды округлые, массой 55–75 г, классического помидорного вкуса с кислинкой. Кожица плотная, но не «пластиковая», помидоры хорошо лежат и дозревают.

Что говорят огородники

Отзывы противоречивы, и это честно. Одна дачница из Свердловской области пишет: «Сорт замечательный! Жаркое лето, не пасынковала, не подвязывала. Помидоров было море! Крупные, вкусные, собрала свои семена, всхожесть 99%». Другая вспоминает детство во Владимирской области: «Кисловатые, водянистые, некрупные — я их не любила. Особенно после Де Барао». Третья сажала 25 лет назад и до сих пор не может найти семена.

Лайфхак для открытого грунта

На форумах опытные дачники советуют не трогать кусты первые две недели после высадки. Ни рыхления, ни подкормок — только опрыскать янтарной кислотой для снятия стресса. А через 14 дней полить крапивным настоем с добавлением золы (литр на ведро). Одна огородница из Воронежа подтвердила: после такой схемы «кусты мощные, завязей столько, что пасынковать приходилось каждую неделю».