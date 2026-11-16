Сквер или Дворец бракосочетания: что построят на месте самостроя на Энтузиастов

Какие планы у города на освободившуюся территорию

В Красногвардейском районе Петербурга исчез крупный самовольный объект — здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров демонтировали принудительно. Владелец не выполнил решение суда о сносе, поэтому за дело взялись городские службы.

Как шёл демонтаж и кто платит

Сначала суд обязал собственника самостоятельно убрать самострой, но требование проигнорировали. Тогда снос провели городские службы при поддержке районной администрации.

Теперь расходы, потраченные из бюджета, взыщут с бывшего арендатора через суд. Такой подход — стандартная практика: город не намерен покрывать траты на устранение нарушений.

Что хотят сделать на освобождённом участке

Жилые дома на месте снесённого объекта строить не собираются. Власти рассматривают два варианта: восстановить существовавший здесь раньше сквер либо разместить новый Дворец бракосочетания.

Оба сценария делают территорию полезной для горожан — либо как зелёную зону, либо как знаковое общественное пространство.

Итоги борьбы с самостроями в 2026 году

С начала года в Петербурге принудительно снесли семь капитальных самостроев, ещё пять объектов привели в первоначальное состояние.

С нарушителей уже взыскали 79,5 миллиона рублей, а в судах находятся иски ещё на 211,7 миллиона. Это показывает: контроль за использованием земли в городе серьёзно усилили.

История со сносом на проспекте Энтузиастов — наглядный пример: правила землепользования в Петербурге соблюдают жёстко, а последствия для нарушителей вполне реальные.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на заправках Петербурга.