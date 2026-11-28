2 компонента в воду — и декабрист утонет в бутонах: вот чем подкормить привереду для облачного цветения

Используем для декабриста настой из банановой кожуры и яичной скорлупы



Если декабрист не цветет, то растению может не хватать питания. Большое значение для культуры имеет и качество грунта. Растение превратится в пышное облако, если использовать компоненты, которые обычно принято выбрасывать.

Родиной растения являются тропики Бразилии, поэтому он нуждается в рыхлом грунте и умеренном увлажнении.

Как приготовить подкормку

Идеальным вариантом для декабриста станет банановая кожура - в ней содержится азот, калий, магний и фосфор. В качестве дополнительного компонента используйте яичную скорлупу.

Что понадобится:

кожура бананов - 2 штуки; яичная скорлупа измельченная - 1 столовая ложка; стеклянная банка объемом 1 литр; вода.

Заранее подсушите кожуру бананов, измельчите ее до порошкообразного состояния. Пересыпьте в банку, выложите перетертую скорлупу. Залейте водой, накройте марлей и оставьте на сутки. Перед поливом обязательно процедите настой, внесите его под корень декабриста.

Какой грунт нужен декабристу

Плотная почва для растения не подойдет, поэтому используйте готовый грунт для кактусов. Если есть желание, то можно сделать его самостоятельно. Для этого потребуется смешать песок, листовую и дерновую землю в одинаковых пропорциях.

Как продлить цветение

Если декабрист начал цвести, то не переставляйте его, продолжайте привычный уход. Иначе растение испытает стресс, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует настой из банановой кожуры не только для декабриста, но и герани, фиалки и спатифиллума. Готовая подкормка не хранится долго, из-за чего ее следует использовать сразу.

Фото: Сгенерировано ИИ

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