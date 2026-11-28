Никакого риса, капусты и яблок: нежность крабовому салату придает другой продукт – рецепт

Крабовый салат на новый лад

Представляем авторский рецепт изысканного салата с крабовыми палочками, отличающегося легкостью и сбалансированным вкусом. Отличительной чертой блюда является отсутствие риса, капусты и яблок, а уникальный ингредиент придает ему особую текстуру. Рецептура подготовлена каналом SHEf Doma.

Для приготовления потребуется: 250 г крабовых палочек, 1 красная луковица (для маринования: 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. уксуса, 100 мл ледяной воды), 4 куриных яйца, 1 свежий и 6 маринованных огурцов, 100 г твердого сыра и 7–8 листьев салата, обеспечивающих нежную консистенцию. Заправка выполняется на основе 1 ст. л. майонеза, йогурта или сметаны.

Технология приготовления

Лук нарезается крупными сегментами и маринуется в подготовленном растворе. Параллельно крабовые палочки и отварные яйца нарезаются кубиками среднего размера. Листовой салат необходимо измельчить до соразмерных фрагментов.

Очистите свежий огурец от кожуры и нарежьте кубиками; одного плода будет достаточно для придания салату необходимой свежести и аромата. Аналогичным способом нарежьте соленые огурцы: они обеспечат сбалансированный вкус, что позволит отказаться от дополнительного добавления соли.

Соедините все подготовленные ингредиенты в емкости, добавив предварительно отжатый лук. На финальном этапе натрите твердый сыр на мелкой терке. В качестве заправки используйте майонез, при желании дополнив его порцией натурального йогурта для достижения оптимальных вкусовых качеств.

Фото сгенерировано ИИ

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