32 разбитых градусника и пена у моста Белинского: как экослужбы спасали Петербург на прошлой неделе

Чаще всего экологов вызывали из-за ртути.

Петербуржцы всерьез взялись за экологию. Всего за семь дней горожане больше 400 раз обратились в аварийные службы с тревожными сигналами.

Специалисты без дела не сидели: чистили реки от бензина, собирали ртуть и тоннами вывозили опасный хлам.

В Смольном рассказали, как прошла неделя с 5 по 11 октября и что именно спасали в городе.

Ртуть в квартирах: главная тревога недели

Чаще всего экологов вызывали из-за ртути. Служба «Экострой» выезжала по вызовам 35 раз, и в 32 случаях речь шла именно об этом опасном жидком металле.

Чаще всего виной всему обычные разбитые градусники или старые тонометры. За неделю специалисты собрали целых 5 килограммов ртутьсодержащих отходов.

Полезно знать: Если вы разбили градусник дома, никогда не убирайте его пылесосом или веником — так ядовитые пары быстрее разлетятся по квартире. Помещение нужно проветрить, закрыть дверь и вызвать специалистов. Они приедут бесплатно.

Пена на Фонтанке: реки спасали от нефти

Водные службы Петербурга тоже не скучали. Специалисты предприятия «ПИЛАРН» пять раз выезжали на проверку сигналов о радужных нефтяных пятнах на воде.

Следы топлива нашли сразу в четырех местах:

на реке Фонтанке у моста Белинского;

на Екатерингофке;

на реке Ижоре в районе Усть-Ижоры;

на Дудергофском канале.

Чтобы бензин и масло не отравляли воду и рыбу, пятна залили специальной активной пеной. Она связывает нефтепродукты и делает их безопасными.

А еще из городских рек и каналов выловили 108 кубометров плавающего мусора — это больше десятка полных грузовиков.

Рекордные 122 тонны: что выбросили петербуржцы?

Петербуржцы продолжают привыкать к раздельному сбору. За неделю через городские экопункты и экомобили люди сдали 122,5 тонны токсичных отходов.

Абсолютный рекордсмен недели — старые автопокрышки (более 105 тонн). Причина проста: в октябре водители начинают массово «переобувать» машины на зиму, а лысую резину несут на утилизацию, а не бросают во дворах.

Кроме колес, горожане отправили на переработку:

Почти 2 тонны батареек и аккумуляторов;

батареек и аккумуляторов; 1,7 тонны сломанной техники и старых картриджей;

сломанной техники и старых картриджей; 1,8 тонны бытовой химии;

бытовой химии; 359 кг просроченных лекарств (их нельзя смывать в унитаз — таблетки загрязняют грунт и воду);

просроченных лекарств (их нельзя смывать в унитаз — таблетки загрязняют грунт и воду); Сотни килограммов люминесцентных и светодиодных ламп.

Заметили неладное? Куда звонить

Если вы увидели масляное пятно на воде, почувствовали резкий химический запах на улице или дома разбился ртутный термометр — не пытайтесь решить проблему сами.

В городе круглосуточно работает дежурная экологическая служба: 417-59-36.

Звонок бесплатный, специалисты дежурят 24/7.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге стартовала XII Неделя чистоты.