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Спецшампунь для дорог и зоркий «Городовой»: в Петербурге стартовала XII Неделя чистоты

Опубликовано: 12 октября 2026 12:45
 Проверено редакцией
Спецшампунь для дорог и зоркий «Городовой»: в Петербурге стартовала XII Неделя чистоты
Спецшампунь для дорог и зоркий «Городовой»: в Петербурге стартовала XII Неделя чистоты
фото: Городовой.ру
Октябрь в Петербурге — это время генеральной уборки.

Весь месяц коммунальщики отмывают улицы от летней пыли и готовят город к снегу и заморозкам. С 12 по 17 октября инспекторы ГАТИ выходят на традиционную «Неделю чистоты».

Нарушителей ищет искусственный интеллект

Главная задача «Недели чистоты» — проверить состояние зданий и дворов. Инспекторы смотрят, нет ли на стенах нелегальных граффити, не сыплется ли штукатурка и убран ли мусор у входов.

В этом году проверяющим снова помогает техника. По улицам Петербурга курсируют автомобили с умными комплексами «Городовой». Нейросеть сканирует фасады прямо на ходу и сразу фиксирует нарушения, рассказали в инспекции.

Спрятаться от камеры не выйдет. Город требует от владельцев бизнеса и зданий простого правила: следить за порядком нужно всегда, а не только к приезду проверки.

Радует, что бизнес постепенно привыкает к чистоте. В прошлом году инспекторы проверили на 30% больше адресов, а нарушений нашли почти на треть меньше.

Дороги моют шампунем, а парки стригут

Городской месячник благоустройства стартовал 1 октября. Масштабы впечатляют: в порядок уже привели 75 миллионов квадратных метров территорий.

Вот чем сейчас заняты службы:

  • Моют асфальт. Дороги, тротуары и карманы для парковок моют со специальным шампунем. Это смывает масляные пятна и грязь перед зимними холодами.
  • Сметают листву. Опавшие листья убирают с проезжей части и велодорожек. Мокрая листва очень скользкая и опасна для торможения.
  • Приводят в порядок деревья. В парках и скверах срезают сухие сучья, которые могут рухнуть от сильного ветра. Старые пни выкорчевывают, а живые изгороди аккуратно подстригают.
  • Сажают новое. За одну только неделю в городе высадили больше тысячи молодых деревьев и кустарников.

К уборке может подключиться каждый

Осенний месячник — это дело не только коммунальщиков. По традиции в конце октября петербуржцев приглашают на «Добрый субботник». Горожане помогают убирать скверы возле дома, сажают цветы и слушают лекции по раздельному сбору мусора.

А еще в конце месяца на сайте Смольного обычно открывают онлайн-голосование. Каждый житель может зайти туда и поставить честную оценку своему району: чисто ли убрали двор и хорошо ли помыли улицу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Водоканал предупредил о мощном дожде в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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