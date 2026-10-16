Ни одна роза не вымерзнет и не вымокнет: агроном Давыдова назвала ключевые процедуры для кустов осенью

Как ухаживать за розами перед наступлением зимы

Розы справедливо считаются королевами сада, полностью оправдывая трудозатраты на уход своим обильным и продолжительным цветением. Ряд сортов демонстрирует раннее цветение на прошлогодних побегах, сохраняя декоративность в течение всего летнего сезона и вплоть до поздней осени.

Для обеспечения успешной зимовки растений необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий по советам агронома Ксении Давыдовой.

Важным этапом является обрезка, сроки проведения которой зависят от климатических условий. Рекомендуется приступать к процедуре после начала массового листопада и установления стабильного среднесуточного температурного режима в пределах -3…-5 °C. Преждевременная обрезка может спровоцировать нежелательное пробуждение почек.

Аналогичные требования предъявляются и к укрытию роз: во избежание процессов гниения не следует производить работы слишком рано.

Подготовка плетистых роз предполагает аккуратный демонтаж ветвей с опорных конструкций, их укладку на подготовленное основание (доски или лапник) с последующей фиксацией и укрытием специализированным нетканым материалом или лапником.

Такое укрытие гарантирует сохранение оптимального теплового режима и циркуляцию воздуха, что обеспечит выживаемость растений даже при экстремально низких температурах.

При подготовке кустовых роз к зиме следует произвести обрезку невызревших побегов, так как они подвержены вымерзанию. Необходимо удалить листву, произвести формовочную обрезку и выполнить профилактическую обработку фунгицидами и инсектицидами. Весь растительный мусор подлежит обязательной утилизации за пределами участка. Кусты следует окучить, предварительно обеспечив мульчирование основания соломой, перегноем или торфом.

В осенний период внесение азотсодержащих удобрений под запретом. Азот провоцирует вегетацию новых побегов, которые не успевают одревеснеть до наступления морозов и подвергаются гибели. В этот период растениям необходимы фосфор и калий для накопления питательных веществ и обеспечения успешной зимовки.

Рекомендуется провести подкормку древесной золой из расчета один литр на куст с последующим рыхлением почвы. Допускается применение монофосфата калия. По завершении внесения удобрений необходимо полить растения.

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