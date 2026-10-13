Городовой / Новости Петербурга / Кладу лист бумаги на ящики с картошкой: не прорастает до весны — хоть в теплом подвале храни
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где кончается шедевр: глава Эрмитажа призвал перестать гоняться за подлинниками Новости Петербурга
Снег в Карелии и дождь в Ленобласти: в Петербург пришёл самый холодный день недели Новости Петербурга
Шедевр у воды: павильону «Грот» в Царском Селе возвращают исторический купол Новости Петербурга
Из чистого мяса — можно брать по 5 пачек: Роскачество назвало лучшие марки сосисок Новости Петербурга
Главной улице Петербурга — больше 308 лет: как менялся и чем живет сегодня Невский проспект Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Прогноз погоды Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кладу лист бумаги на ящики с картошкой: не прорастает до весны — хоть в теплом подвале храни

Опубликовано: 13 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Кладу лист бумаги на ящики с картошкой: не прорастает до весны — хоть в теплом подвале храни
Кладу лист бумаги на ящики с картошкой: не прорастает до весны — хоть в теплом подвале храни
Городовой ру
Как не допустить прорастания картофеля

Прорастание картофеля является естественным биологическим процессом, который можно снизить для сохранности урожая. Ряд методов позволяет предотвратить появление ростков вплоть до следующего сезона.

Важно учитывать, что употребление проросшего картофеля требует осторожности. При длине ростков более 3 см в клубнях повышается концентрация соланина, что делает их непригодными в пищу из-за токсичности. В случаях, если ростки короткие, продукт остается безопасным: их достаточно удалить перед дальнейшей кулинарной обработкой.

Как сохранить картофель до весны

Для замедления процесса прорастания эксперты агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать эфирное масло мяты. Лист бумаги, пропитанный несколькими каплями масла, размещается поверх картофеля в ящике. Для поддержания эффективности данный способ требует обновления пропитки каждые 2–3 недели по мере испарения эфирного компонента.

Совет агронома Ксении Давыдовой

Обращаем ваше внимание, что картофель необходимо хранить в темном прохладном месте, используя для этого деревянные ящики. Применение пластиковой тары или полиэтиленовых пакетов препятствует циркуляции воздуха, что приводит к порче клубней.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню».

Не успели посадить озимый чеснок: когда в октябре посадка ещё имеет смысл – ликбез.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Где кончается шедевр: глава Эрмитажа призвал перестать гоняться за подлинниками Перейти 13 октября 2026
Снег в Карелии и дождь в Ленобласти: в Петербург пришёл самый холодный день недели Перейти 13 октября 2026
Шедевр у воды: павильону «Грот» в Царском Селе возвращают исторический купол Перейти 13 октября 2026