Кладу лист бумаги на ящики с картошкой: не прорастает до весны — хоть в теплом подвале храни

Как не допустить прорастания картофеля

Прорастание картофеля является естественным биологическим процессом, который можно снизить для сохранности урожая. Ряд методов позволяет предотвратить появление ростков вплоть до следующего сезона.

Важно учитывать, что употребление проросшего картофеля требует осторожности. При длине ростков более 3 см в клубнях повышается концентрация соланина, что делает их непригодными в пищу из-за токсичности. В случаях, если ростки короткие, продукт остается безопасным: их достаточно удалить перед дальнейшей кулинарной обработкой.

Как сохранить картофель до весны

Для замедления процесса прорастания эксперты агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать эфирное масло мяты. Лист бумаги, пропитанный несколькими каплями масла, размещается поверх картофеля в ящике. Для поддержания эффективности данный способ требует обновления пропитки каждые 2–3 недели по мере испарения эфирного компонента.

Совет агронома Ксении Давыдовой

Обращаем ваше внимание, что картофель необходимо хранить в темном прохладном месте, используя для этого деревянные ящики. Применение пластиковой тары или полиэтиленовых пакетов препятствует циркуляции воздуха, что приводит к порче клубней.

Фото сгенерировано ИИ

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