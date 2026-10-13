Снег в Карелии и дождь в Ленобласти: в Петербург пришёл самый холодный день недели

Холодный вторник — временное явление.

Сегодня в Петербурге и области погода больше напоминает глубокую осень, а местами и начало зимы.

Дрожим, но держимся: пик холода наступил

Сегодня — самый холодный день на этой неделе. Днем в городе воздух с трудом прогреется до +6…+7 градусов, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Всему виной северный ветер. Он принес к нам ледяной воздух прямо из Арктики в хвосте уходящего циклона. Соседям по Карелии повезло еще меньше — там уже вовсю сыплет первый снег.

До Петербурга эти тучи не дойдут, они уходят дальше на север, так что у нас обойдется без снега и сильных дождей. Атмосферное давление уже начало расти.

Готовимся к ледяной ночи

Самое неприятное испытание ждет нас впереди. Предстоящая ночь обещает стать рекордно холодной за последнее время.

Даже в центре Петербурга, где обычно теплее из-за домов и асфальта, термометры покажут всего +2…+4 градуса. А вот жителям Ленинградской области и спальных районов стоит приготовиться к первым серьезным заморозкам.

Когда же потеплеет?

Мерзнуть осталось недолго. Мрачный циклон окончательно разрушается, и небо начнет проясняться.

Уже со второй половины недели погода пойдет на поправку. Ветер стихнет, осадки прекратятся, а солнце наконец-то прогреет город.

Столбики термометров в Петербурге поднимутся до комфортных +12…+14 градусов. Так что прятать легкие куртки насовсем пока рано — золотая осень еще вернется!

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики предупредили о сырой и ветреной погоде в Петербурге.