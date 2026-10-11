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Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню»

Опубликовано: 11 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню»
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню»
Городовой ру
Эти вещи – полное табу

Порой элементы гардероба негативно влияют на визуальное восприятие образа, искажая стиль и делая его менее актуальным. В осенний период рекомендуется избегать приобретения ряда вещей, утративших свою эстетическую ценность:

Меховой жилет

Эксперты индустрии моды классифицируют данный предмет одежды как антитренд и признак отсутствия вкуса. Более элегантной и актуальной альтернативой станет классическое пальто.

Приталенная укороченная джинсовая куртка

Модели с избыточным облеганием выглядят устаревшими. Рекомендуется отдавать предпочтение крою, который позволяет комфортно комбинировать изделие с многослойными элементами одежды, такими как свитеры или рубашки.

Леопардовый total look

Несмотря на популярность данного принта, его использование требует умеренности. Согласно актуальным правилам стайлинга, леопардовый узор должен выступать в качестве акцента, ограничиваясь одним предметом в рамках образа.

Согласно мнению профильных экспертов портала «ЯПокупаю», акцентный элемент в образе должен быть единственным, а не сочетаться с другими активными деталями.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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