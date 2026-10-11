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Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах

Опубликовано: 11 октября 2026 11:20
 Проверено редакцией
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах
Legion-Media
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поднял самую актуальную тему на сегодня – когда выпадет снег.

В своих соцсетях Леус указал, что в среднем, согласно данным 21 века, первый снег выпадает 18 октября. В первый плотный (хоть и временный) снежный покров можно будет наблюдать примерно к 3 ноября.

Впрочем, Леус отмечает, что высока вероятность того, что в этом году в столице нашей страны сроки сдвинуться на более позднее время.

В Санкт-Петербурге снег, по прогнозам «Гисметео», выпадет 27 октября. В регионах сроки разнятся:

Регион Ожидаемая дата первого снега
Новосибирская область 13–17 октября
Ханты-Мансийский АО (ХМАО) 11 октября (юг Югры) / до 18 октября (Ханты-Мансийск)
Нижний Новгород 22 октября / 29 октября
Санкт-Петербург 27 октября
Ростов-на-Дону 26–30 ноября

Согласно данным на 11 октября, первый снег уже выпал в следующих регионах: Мурманская область, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Пермский край, Башкортостан, юг Тюменской области, Якутия, Кемеровская область, Татарстан, Ульяновская область, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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