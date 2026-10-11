Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах

В своих соцсетях Леус указал, что в среднем, согласно данным 21 века, первый снег выпадает 18 октября. В первый плотный (хоть и временный) снежный покров можно будет наблюдать примерно к 3 ноября.
Впрочем, Леус отмечает, что высока вероятность того, что в этом году в столице нашей страны сроки сдвинуться на более позднее время.
В Санкт-Петербурге снег, по прогнозам «Гисметео», выпадет 27 октября. В регионах сроки разнятся:
|Регион
|Ожидаемая дата первого снега
|Новосибирская область
|13–17 октября
|Ханты-Мансийский АО (ХМАО)
|11 октября (юг Югры) / до 18 октября (Ханты-Мансийск)
|Нижний Новгород
|22 октября / 29 октября
|Санкт-Петербург
|27 октября
|Ростов-на-Дону
|26–30 ноября
Согласно данным на 11 октября, первый снег уже выпал в следующих регионах: Мурманская область, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Пермский край, Башкортостан, юг Тюменской области, Якутия, Кемеровская область, Татарстан, Ульяновская область, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ.