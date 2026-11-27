Малине по первому снегу - обязательно: 1 стакан под каждый куст - и ягоды летом с черешню

Малина в ноябре и начале декабря уже не растет, но корни продолжают работать. Именно сейчас есть смысл дать ей фосфор и кальций, чтобы весной кусты проснулись сильными.

Костная мука подходит для этой задачи лучше многих магазинных смесей: азота в ней почти нет, а значит, побеги не пойдут в рост перед морозами и не вымерзнут.

Почему в конце сезона

Фосфор из костной муки растворяется медленно, от двух до восьми месяцев. Внесете под зиму — питание начнет поступать к корням как раз к началу вегетации. Если отложить до весны, малина получит фосфор с опозданием. Кроме того, осенняя заделка муки работает как легкое укрытие для поверхностных корней.

Сколько сыпать и как заделать

На взрослый куст ориентируйтесь на 100–150 граммов. Рассыпьте по приствольному кругу, не глубже 5–7 сантиметров, и полейте. Просто по поверхности оставлять бесполезно: фосфор малоподвижен в почве, без заделки он не дойдет до корней. Если земля уже прихвачена морозом, дождитесь оттепели или сделайте неглубокие бороздки вокруг куста.

Лайфхак: добавьте золу, но не все сразу

Садоводы часто смешивают костную муку с золой: примерно 150 граммов муки и 200 граммов золы на квадратный метр . Зола дает калий, который тоже нужен малине перед зимой. Однако не вносите эту смесь одновременно с микоризными препаратами: избыток фосфора может ослабить полезные грибы . Если планируете использовать микоризу, разнесите подкормки по времени.

Чего избегать

Не берите кормовую муку с добавками соли и консервантов. Ищите садовую с содержанием фосфора не ниже 16%. И не перекармливайте: избыток фосфора накапливается в почве и мешает усвоению других элементов. Если осенью уже вносили суперфосфат, костную муку можно пропустить или сократить дозу вдвое.