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Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора

Опубликовано: 11 октября 2026 11:33
 Проверено редакцией
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора
Global Look Press / Maksim Konstantinov
ГАТИ рассказали, где будут перекрыты дороги.

В Петербурге начинается очередная волна дорожных работ. Коммунальщики традиционно спешат обновить трубы и залатать асфальт до наступления холодов.

Государственная административно-техническая инспекция предупредила: с 11 по 13 октября на карте города появится сразу десяток новых «красных зон». Где-то проезд сузят всего на пару ночей, а где-то неудобства затянутся на годы.

Где перекроют наглухо

Полное закрытие движения пока ждет только Кронштадт.

  • С 11 по 14 октября автомобилистам не проехать по Владимирской улице (от проспекта Ленина до Посадской).

Объезжать придется по соседним улочкам: проспекту Ленина, Большевистской, Посадской, Восстания и Карла Маркса. Заранее закладывайте время на объезд — в центре острова будет тесно.

Ремонты «всерьёз и надолго»: от года до двух лет

Некоторым улицам не повезло больше всего. Здесь дорожники обоснуются на месяцы:

  • Улица Комсомола (Калининский район). Ограничения вводят сразу на два года — с 12 октября по 15 октября 2028 года. Проехать от улицы Михайлова до Арсенальной будет сложнее из-за строительных заборов.
  • Малоохтинская набережная (Красногвардейский район). Затяжной ремонт ждет отрезок между Большеохтинским и Малоохтинским мостами. С 11 октября движение здесь ограничено аж до середины октября 2027 года. Напомним: боковой проезд в сторону Малоохтинского моста уже перекрыт.
  • Площадь Рошаля (Кронштадт). Здесь перекладывают сети. С 11 октября по конец июня следующего года будет не развернуться с улицы Восстания на Флотскую.

Ограничения на месяц-два: где придется постоять до зимы

  • Проспект Луначарского. Работы пройдут в два этапа: с 11 октября по 9 ноября, а затем с 25 ноября по 29 декабря. Движение ограничат на двух участках — от проспекта Культуры до Руднева и от Художников до Энгельса.
  • Проспект Обуховской Обороны. До 29 ноября станет теснее между Смоляной улицей и Большим Смоленским проспектом.
  • Новая улица (Приморский район). С 12 октября по 15 ноября строят дорогу возле домов 35–51, полосы будут заужены.

Быстрые перекрытия на пару дней

  • Центр города (Садовая улица). С 11 по 13 октября ремонт труб затронет участок от Невского до Итальянской. Но есть плюс: ограничения действуют только по ночам, днем проезд свободен.
  • Купчино (Балканская площадь). С 11 по 14 октября ограничат проезд у улицы Ярослава Гашека.
  • Павловск. 13 и 14 октября будут ремонтировать Слуцкую улицу возле Садовой.
  • Проспект Ленина в Кронштадте. С 11 по 13 октября станет уже отрезок от Кронштадтской до Флотской улицы.

Совет водителям

Осень — пик дорожных работ в Петербурге. Подрядчики стараются закрыть ордера на земляные работы до промерзания грунта, поэтому ограничений так много одновременно.

Перед выездом обязательно проверяйте дорожную ситуацию в навигаторах. Также у ГАТИ есть официальная интерактивная карта (на сайте ведомства), где в реальном времени можно посмотреть все действующие ограничения и запланировать объезд заранее.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем Петербург будет удивлять миллионы туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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