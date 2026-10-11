Какая будет зима 2026–2027: народные приметы и прогнозы синоптиков

О чем «рассказывает» природа и что советуют учитывать, планируя сезон

До зимы остаётся совсем немного, а первый снег, по прогнозам, может выпасть уже в октябре. Люди по‑прежнему хотят знать, ждать ли трескучих морозов или зима будет мягкой.

Наряду с метеосводками до сих пор живут народные приметы — и порой они звучат убедительнее сухих цифр.

Покров как главный ориентир

14 октября — особый день в народном календаре: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зима». По погоде в этот праздник предки судили о характере всей зимы.

Мороз на Покров предвещал раннее и суровое похолодание, дождь — мягкую зиму с частыми оттепелями, а снег — раннюю и снежную пору. Направление ветра тоже имело значение: северный и восточный сулили метели, южный — тепло, западный — мокрый снег и гололёд.

На что ещё смотреть: короткий список природных подсказок

рябина: много крупных ягод — к холодной и снежной зиме, мелкие ягоды — к тёплой;

листопад: быстрый и дружный — к ранним морозам, долгое удержание листвы — к мягкой зиме;

птицы: ранний отлёт журавлей — к студёной зиме, низко летающие синицы до октября — к раннему похолоданию;

шишки и желуди: обильный урожай желудей и крупные шишки — к сильным морозам;

луковая шелуха: толстая — к морозам, тонкая — к относительно тёплой зиме.

Народные приметы — не научный прогноз, но они отражают многолетние наблюдения за природой и нередко попадают в точку. Сочетая их с метеоданными, проще понять, чего ждать от декабря и января, подчеркивает источник.

Главное — не воспринимать приметы как гарантию, а использовать как дополнительный ориентир при подготовке к холодам.

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