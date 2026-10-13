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Пока Москва «пашет», Петербург гуляет: почему только 49% горожан верят в карьеру у Невы

Опубликовано: 13 октября 2026 09:59
 Проверено редакцией
Пока Москва «пашет», Петербург гуляет: почему только 49% горожан верят в карьеру у Невы
Пока Москва «пашет», Петербург гуляет: почему только 49% горожан верят в карьеру у Невы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Горожане рассказали, реально ли построить карьеру в Петербурге.

Принято считать, что за большими деньгами и головокружительным успехом нужно ехать исключительно в Москву. Н

Аналитики сервиса SuperJob спросили россиян, видят ли они карьерные перспективы в своих городах. Результаты получились любопытными.

Северная столица вошла в тройку лидеров, но безоговорочной победы не случилось, пишет РИА Новости.

Половина — «за», половина — сомневается

Санкт-Петербург разделил второе место с Казанью. Ровно 49% работающих петербуржцев уверены: в родном городе можно отлично вырасти в должности и доходах.

Казалось бы, результат достойный. Но это значит, что вторая половина горожан в такие перспективы не верит или считает, что потолок здесь наступает слишком быстро.

Для сравнения: в Москве в свой карьерный успех верят 66% жителей. Разрыв со столицей все еще приличный.

Где в Петербурге деньги и рост?

Если не смотреть на сухие цифры, Петербург остается мощным магнитом для специалистов со всей страны, писал "Коммерсант". Но карьера здесь имеет свою специфику.

Вот где в городе на Неве сейчас проще всего расти:

  • Фармацевтика и медицина. Город давно стал одним из главных фармкластеров страны. Здесь открываются заводы и исследовательские центры.
  • IT и разработка. Несмотря на кризисы, город держит планку цифровой столицы. Спрос на сильных разработчиков все еще огромный.
  • Промышленность и судостроение. Оборонка и тяжелое машиностроение сейчас на подъеме. Заводам критически не хватает инженеров и квалифицированных мастеров.
  • Туризм и общепит. Петербург — гастрономическая столица. Запустить свой проект или вырасти до управляющего сетью ресторанов здесь куда реальнее, чем во многих других местах.

Средняя зарплата в Петербурге сегодня колеблется в районе 70–90 тысяч рублей (по данным кадровых агентств). Это заметно меньше, чем в Москве, но выше, чем в среднем по стране.

Не только деньги, но и жизнь

Почему же Питер уступает Москве по оценкам жителей?

Все дело в ритме. Москва — это бесконечная гонка и работа на износ. Туда едут именно «пахать». В Петербург же часто переезжают за тем самым балансом между работой и личной жизнью.

Карьерные амбиции здесь нередко уступают желанию просто комфортно жить, гулять по набережным и ходить на выставки.

А что в остальной России?

На пятки Петербургу наступают сибирские и уральские гиганты. На четвертом месте рейтинга оказалась Тюмень (45% довольных), следом идет Екатеринбург (44%).

В этих городах активно развиваются бизнес и добывающая отрасль, поэтому молодежь не спешит уезжать.

А вот где с карьерой совсем туго, так это в Ульяновске. Там в свой город верят лишь 14% жителей. Тяжелая ситуация также в Волгограде, Липецке и Тольятти.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург выглядит в новом зарплатном рейтинге России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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