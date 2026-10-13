Пока Москва «пашет», Петербург гуляет: почему только 49% горожан верят в карьеру у Невы

Горожане рассказали, реально ли построить карьеру в Петербурге.

Принято считать, что за большими деньгами и головокружительным успехом нужно ехать исключительно в Москву. Н

Аналитики сервиса SuperJob спросили россиян, видят ли они карьерные перспективы в своих городах. Результаты получились любопытными.

Северная столица вошла в тройку лидеров, но безоговорочной победы не случилось, пишет РИА Новости.

Половина — «за», половина — сомневается

Санкт-Петербург разделил второе место с Казанью. Ровно 49% работающих петербуржцев уверены: в родном городе можно отлично вырасти в должности и доходах.

Казалось бы, результат достойный. Но это значит, что вторая половина горожан в такие перспективы не верит или считает, что потолок здесь наступает слишком быстро.

Для сравнения: в Москве в свой карьерный успех верят 66% жителей. Разрыв со столицей все еще приличный.

Где в Петербурге деньги и рост?

Если не смотреть на сухие цифры, Петербург остается мощным магнитом для специалистов со всей страны, писал "Коммерсант". Но карьера здесь имеет свою специфику.

Вот где в городе на Неве сейчас проще всего расти:

Фармацевтика и медицина. Город давно стал одним из главных фармкластеров страны. Здесь открываются заводы и исследовательские центры.

Город давно стал одним из главных фармкластеров страны. Здесь открываются заводы и исследовательские центры. IT и разработка. Несмотря на кризисы, город держит планку цифровой столицы. Спрос на сильных разработчиков все еще огромный.

Несмотря на кризисы, город держит планку цифровой столицы. Спрос на сильных разработчиков все еще огромный. Промышленность и судостроение. Оборонка и тяжелое машиностроение сейчас на подъеме. Заводам критически не хватает инженеров и квалифицированных мастеров.

Оборонка и тяжелое машиностроение сейчас на подъеме. Заводам критически не хватает инженеров и квалифицированных мастеров. Туризм и общепит. Петербург — гастрономическая столица. Запустить свой проект или вырасти до управляющего сетью ресторанов здесь куда реальнее, чем во многих других местах.

Средняя зарплата в Петербурге сегодня колеблется в районе 70–90 тысяч рублей (по данным кадровых агентств). Это заметно меньше, чем в Москве, но выше, чем в среднем по стране.

Не только деньги, но и жизнь

Почему же Питер уступает Москве по оценкам жителей?

Все дело в ритме. Москва — это бесконечная гонка и работа на износ. Туда едут именно «пахать». В Петербург же часто переезжают за тем самым балансом между работой и личной жизнью.

Карьерные амбиции здесь нередко уступают желанию просто комфортно жить, гулять по набережным и ходить на выставки.

А что в остальной России?

На пятки Петербургу наступают сибирские и уральские гиганты. На четвертом месте рейтинга оказалась Тюмень (45% довольных), следом идет Екатеринбург (44%).

В этих городах активно развиваются бизнес и добывающая отрасль, поэтому молодежь не спешит уезжать.

А вот где с карьерой совсем туго, так это в Ульяновске. Там в свой город верят лишь 14% жителей. Тяжелая ситуация также в Волгограде, Липецке и Тольятти.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург выглядит в новом зарплатном рейтинге России.