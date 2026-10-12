11-е место и 120 тысяч на руки: как Петербург выглядит в новом зарплатном рейтинге России

Аналитики снова посчитали и выяснили, в каких городах страны живется сытнее всего.

Главный критерий тут — не просто сухие цифры в расчетном листке, а реальная покупательная способность. Проще говоря: сколько полезного человек может купить на свою получку там, где он живет.

Санкт-Петербург показал сильный результат, но в топ-10 все-таки не попал, сообщается в исследовании РИА Новости.

Почти в десятке: где оказался Петербург

В свежем рейтинге крупнейших городов России Петербург занял 11-е место.

Эксперты считали так: брали чистую среднюю зарплату (уже после вычета налогов) и смотрели, сколько стандартных потребительских наборов на нее можно купить. В такой набор входят базовая еда, одежда, коммуналка, проезд и лекарства.

Средней зарплаты петербуржца хватает на 4,45 такого набора .

. Для сравнения: в Новом Уренгое, который возглавляет список, зарплаты хватает почти на 6 наборов (5,93).

А на другом конце списка — Грозный и Нальчик. Там средней зарплаты едва хватает на два с небольшим набора.

Среди всех городов-миллионников Петербург уступил только Москве (столица заняла 5-е место с показателем 4,89). Все остальные мегаполисы остались позади: Казань на 14-м месте, Екатеринбург — на 17-м, а Волгоград и вовсе скатился на 68-ю строчку.

Сколько это в рублях?

Если перевести статистику в реальные деньги, то средняя чистая зарплата на средних и крупных предприятиях Петербурга перешагнула отметку в 120 тысяч рублей.

Конечно, до абсолютных лидеров Северной столице далеко:

Анадырь — 238,6 тыс. рублей (абсолютный рекорд по стране). Москва — 194 тыс. рублей. Новый Уренгой — 180,3 тыс. рублей.

Почему северные города так сильно оторвались? Там платят за тяжелый климат, вахты и добычу нефти с газом. Москва берет свое за счет концентрации штаб-квартир и финансовых потоков.

В Петербурге же структура экономики другая. У нас развиты промышленность, судостроение, фармацевтика и IT, где платят очень прилично. Но в то же время огромная часть города занята в сфере услуг, туризме и культуре, где доходы традиционно скромнее.

Санкт-Петербург держит марку: город уверенно входит в число самых благополучных мест для жизни и работы в России.

Да, угнаться за суровыми северными зарплатами газовиков и столичными бюджетами Петербургу сложно. Но соотношение доходов и уровня жизни в Северной столице остается одним из лучших в стране — значительно выше, чем в большинстве других регионов.

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