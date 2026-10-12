11-е место и 120 тысяч на руки: как Петербург выглядит в новом зарплатном рейтинге России

Главный критерий тут — не просто сухие цифры в расчетном листке, а реальная покупательная способность. Проще говоря: сколько полезного человек может купить на свою получку там, где он живет.
Санкт-Петербург показал сильный результат, но в топ-10 все-таки не попал, сообщается в исследовании РИА Новости.
Почти в десятке: где оказался Петербург
В свежем рейтинге крупнейших городов России Петербург занял 11-е место.
Эксперты считали так: брали чистую среднюю зарплату (уже после вычета налогов) и смотрели, сколько стандартных потребительских наборов на нее можно купить. В такой набор входят базовая еда, одежда, коммуналка, проезд и лекарства.
- Средней зарплаты петербуржца хватает на 4,45 такого набора.
- Для сравнения: в Новом Уренгое, который возглавляет список, зарплаты хватает почти на 6 наборов (5,93).
- А на другом конце списка — Грозный и Нальчик. Там средней зарплаты едва хватает на два с небольшим набора.
Среди всех городов-миллионников Петербург уступил только Москве (столица заняла 5-е место с показателем 4,89). Все остальные мегаполисы остались позади: Казань на 14-м месте, Екатеринбург — на 17-м, а Волгоград и вовсе скатился на 68-ю строчку.
Сколько это в рублях?
Если перевести статистику в реальные деньги, то средняя чистая зарплата на средних и крупных предприятиях Петербурга перешагнула отметку в 120 тысяч рублей.
Конечно, до абсолютных лидеров Северной столице далеко:
- Анадырь — 238,6 тыс. рублей (абсолютный рекорд по стране).
- Москва — 194 тыс. рублей.
- Новый Уренгой — 180,3 тыс. рублей.
Почему северные города так сильно оторвались? Там платят за тяжелый климат, вахты и добычу нефти с газом. Москва берет свое за счет концентрации штаб-квартир и финансовых потоков.
В Петербурге же структура экономики другая. У нас развиты промышленность, судостроение, фармацевтика и IT, где платят очень прилично. Но в то же время огромная часть города занята в сфере услуг, туризме и культуре, где доходы традиционно скромнее.
Санкт-Петербург держит марку: город уверенно входит в число самых благополучных мест для жизни и работы в России.
Да, угнаться за суровыми северными зарплатами газовиков и столичными бюджетами Петербургу сложно. Но соотношение доходов и уровня жизни в Северной столице остается одним из лучших в стране — значительно выше, чем в большинстве других регионов.
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