Из чистого мяса — можно брать по 5 пачек: Роскачество назвало лучшие марки сосисок

На что смотреть в магазине и какие бренды заслужили высокую оценку

Сосиски «Молочные» — частый гость на кухне, но не всегда понятно, что прячется внутри упаковки. Роскачество провело масштабную проверку и показало: среди привычных марок есть по-настоящему достойные варианты.

Какие марки прошли проверку

Эксперты не просто сверяли надписи на этикетке — они искали скрытые компоненты и проверяли безопасность по десяткам параметров, передает источник.

В итоге 13 марок не только выполнили базовые требования, но и потянули на опережающий стандарт Роскачества — он строже обычного ГОСТа. Среди них — «Ермолино», «Окраина», «Дымов», «Клинский» и другие.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы не ошибиться у полки, держите в голове простые ориентиры:

целостность упаковки — никаких вздутий и лишней жидкости внутри;

срок годности и температура хранения — если пачка тёплая, лучше оставить её на полке;

состав — чем короче список, тем лучше: ищите мясо, воду, соль, специи, молоко, яйца;

отсутствие сомнительных компонентов — соя и мясо птицы механической обвалки в «Молочных» сосисках не приветствуются.

Короткий вывод

Результаты проверки — не повод делать сосиски основой рациона: в них немало соли, жира и нитритов. Но как вариант быстрого приёма пищи они вполне допустимы, если выбирать проверенные марки и внимательно читать этикетку.

Важно помнить, что высокая оценка относится именно к линейке «Молочные»: другие виды сосисок того же производителя могут отличаться по качеству.

Обратите внимание! Данный материал не является рекламой или антирекламой продукции.

Читайте также:

Россиянам рекомендовали начать закупку продуктов к Новому 2027 году в октябре - эксперт Попова

Пенсионерам 1951–1971 годов рождения: проверьте старый стаж — надбавка к пенсии составит до 10 тысяч

Не одна, а две прибавки: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды — на 6,8% и 3,3%