Посадка взглядом: пассажиров Сапсанов избавят от проверки паспортов на перроне

РЖД уже начали тестировать посадку по биометрии.

«Сапсаны» готовятся к бесконтактному будущему

РЖД уже начали тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан». Пока в эксперименте участвует только небольшая фокус-группа, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника дирекции скоростного сообщения РЖД Антона Петрова.

Специалисты проверяют, насколько быстро и без сбоев система узнает пассажиров.

Полноценно запустить услугу планируют в 2027 году. К слову, на поездах «Ласточка» эту систему уже обкатали. Там время проверки пассажира удалось сбить в два раза — с 30 до 15 секунд.

Это даже быстрее, чем когда проводник вручную вбивает данные паспорта в свой терминал.

Автобусы и аэропорт Пулково

Северная столица активно подключает к тренду общественный транспорт. До конца этого года оплату «по лицу» запустят в 10 городских автобусах «Пассажиравтотранса», рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Если всё пройдет гладко, систему виражируют на весь наземный транспорт города. К слову, в питерском метро такой способ оплаты уже становится привычным дело.

А вот авиация оказалась еще быстрее. С 1 июня аэропорт Пулково первым в стране запустил посадку по биометрии. Первыми услугу опробовали пассажиры рейса в Москву от авиакомпании «Россия».

Как это вообще работает?

В основе технологии лежит Единая биометрическая система (ЕБС). Работает это так:

Пассажир заранее сдает биометрию (делает селфи и записывает голос) через приложение «Госуслуги» или банк. При покупке билета данные связываются с вашей личностью. На контроле вы просто подходите к камере. Система «узнает» вас, проверяет билет в базе и открывает турникет или проход.

Никто не заставит вас сдавать биометрию насильно. Для тех, кто ценит классику или не хочет делиться цифровым следом, всегда останется старый добрый вариант — бумажный паспорт, обычный билет или проездная карта.

Но для тех, кто вечно спешит и забывает документы дома, сканирование лица явно станет приятным спасением.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.