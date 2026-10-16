Проспект Ветеранов стал еще длиннее: где открыли новую дорогу

Первые 700 метров с лишним сдали в конце прошлого года.

На юго-западе Петербурга отличные новости для автомобилистов и пассажиров. Проспект Ветеранов снова продлили. Теперь он дотянулся прямо до Красносельского шоссе.

Что и где построили

Новый участок дороги относительно небольшой — всего 1,25 километра. Он идет от проспекта Будённого до Красносельского шоссе.

Строили его поэтапно: первые 700 метров с лишним сдали в конце прошлого года, а оставшуюся часть доделали сейчас, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Что здесь появилось:

Четыре полосы для движения машин.

Новые светофоры и яркое уличные фонари.

Широкие тротуары и отдельная велосипедная дорожка.

Пять новых остановок для общественного транспорта.

Зачем нужна эта дорога

Юго-запад города застраивается очень быстро. Жители новых кварталов (например, гигантского ЖК «Солнечный город») годами страдали от нехватки выездов. Утром и вечером на дорогах собирались огромные пробки.

Новый участок решает сразу несколько проблем:

Разгрузит Петергофское шоссе. Часть потока машин уйдет на проспект Ветеранов. Упростит выезд за город. На Красносельское шоссе и в сторону Ленобласти теперь попадать гораздо быстрее. Свяжет три района. Длина проспекта Ветеранов теперь превышает 11 километров. Магистраль напрямую соединяет Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы.

Новые автобусы и быстрые электрички

Вместе с дорогой запустили и новые транспортные маршруты. Главное изменение касается автобуса № 359, который едет от Ломоносова до железнодорожной станции Сергиево. Теперь он проходит по новому участку проспекта.

Что дальше?

Ремонт и продление проспекта Ветеранов — лишь часть большого дорожного бума в Петербурге.

Сейчас в городе строят сразу несколько гигантских объектов: Большой Смоленский мост через Неву, Южную широтную магистраль и новый Цимбалинский путепровод.

Но для жителей Красносельского района главный подарок сделали уже сегодня — добираться до дома и работы станет ощутимо быстрее.

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