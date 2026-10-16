Больше машин и тысячи «самозанятых»: как изменилось такси в Петербурге в 2026 году

Заказать такси в Петербурге сегодня — дело пары секунд. Автомобили приезжают быстро даже в час пик. Недавно город подвел итоги работы такси за девять месяцев 2026 года.
Машин стало ощутимо больше
С начала года автопарк петербургского такси заметно вырос. В городской реестр добавили еще 13,3 тысячи новых автомобилей, сообщили в городском Комитете по транспорту.
Всего в Петербурге официально работает уже больше 67 тысяч таксомоторов. Парк активно обновляется.
По правилам, все легальные машины в Петербурге должны соответствовать единому стандарту цвета и экологическому классу.
Бум «самозанятых» за рулем
Раньше водителям приходилось открывать ИП или работать через таксопарки-посредники. Сейчас водители могут работать на себя напрямую.
За девять месяцев в профессию пришли 3,6 тысячи самозанятых. Также зарегистрировались более 700 новых ИП и 32 компании.
Всего в городе работают 10 тысяч перевозчиков. Заказы они получают через 17 агрегаторов.
Легальность = безопасность
За девять месяцев Комитет по транспорту раздал и обработал больше 40 тысяч документов. Зачем нужна эта бюрократия простым людям?
Вся эта система работает ради безопасности. Легальный водитель проходит медицинский осмотр перед сменой. Его машина регулярно проходит техосмотр.
Главное — пассажир в официальном такси застрахован на время поездки. В нелегальном «бомбиле» никакой защиты у вас нет.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге подорожает эвакуация машин и штрафстоянка.