От Лесной улицы до улицы Вавиловых: к онкоцентрам пустят 4 полосы, а «Елизаветинку» расширят к 2030 году

Смольный утвердил два важных проекта, которые напрямую повлияют на тысячи горожан.
Первый касается новой дороги в поселке Песочный, второй — масштабного расширения Елизаветинской больницы.
Новая дорога к онкоцентрам в Песочном
Поселок Песочный известен на всю страну. Здесь находится крупнейший медицинский кластер: Институт онкологии имени Петрова, Центр радиологии имени Гранова и Городской онкодиспансер.
Каждый день сюда едут сотни тяжелобольных людей не только из Петербурга, но и из других регионов.
До сих пор дорога туда часто превращалась в испытание из-за пробок и узких проездов. Теперь транспортную проблему начали решать комплексно.
Город утвердил проект нового участка Горского шоссе, рассказал губернатор Александр Беглов.
Что о нем известно:
- Где пройдет: от путепровода через железную дорогу до продолжения Лесной улицы (на стыке Курортного и Выборгского районов).
- Параметры: чуть больше 1,1 километра, четыре полосы движения.
- Удобства: здесь пустят общественный транспорт, поставят новые остановки и сделают удобные заезды к жилым домам и будущему пожарному депо.
Кстати, недавно на Ленинградской улице уже открыли перехватывающую парковку на 500 машин. Новая дорога в связке с путепроводом поможет разгрузить поселок окончательно.
Скорая помощь и пациенты смогут добираться до клиник без лишних задержек.
Елизаветинская больница: спасать людей будут быстрее
Вторая новость — для жителей Калининского, Выборгского и соседних районов. Знаменитая «Елизаветинская» на улице Вавиловых получит новый корпус.
Это главный стационар севера Петербурга, куда круглосуточно везут людей с травмами, инсультами, инфарктами и острыми болями. Нагрузка здесь колоссальная — за год через приемный покой проходят более 100 тысяч человек.
В новом здании откроют современное отделение экстренной помощи.
- Корпус планируют открыть к 2030 году.
- Больница сможет принять почти на 200 пациентов больше (вместимость вырастет с 1087 до 1278 коек).
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