От Лесной улицы до улицы Вавиловых: к онкоцентрам пустят 4 полосы, а «Елизаветинку» расширят к 2030 году

Город утвердил проект нового участка Горского шоссе.

Смольный утвердил два важных проекта, которые напрямую повлияют на тысячи горожан.

Первый касается новой дороги в поселке Песочный, второй — масштабного расширения Елизаветинской больницы.

Новая дорога к онкоцентрам в Песочном

Поселок Песочный известен на всю страну. Здесь находится крупнейший медицинский кластер: Институт онкологии имени Петрова, Центр радиологии имени Гранова и Городской онкодиспансер.

Каждый день сюда едут сотни тяжелобольных людей не только из Петербурга, но и из других регионов.

До сих пор дорога туда часто превращалась в испытание из-за пробок и узких проездов. Теперь транспортную проблему начали решать комплексно.

Город утвердил проект нового участка Горского шоссе, рассказал губернатор Александр Беглов.

Что о нем известно:

Где пройдет: от путепровода через железную дорогу до продолжения Лесной улицы (на стыке Курортного и Выборгского районов).

от путепровода через железную дорогу до продолжения Лесной улицы (на стыке Курортного и Выборгского районов). Параметры: чуть больше 1,1 километра, четыре полосы движения.

чуть больше 1,1 километра, четыре полосы движения. Удобства: здесь пустят общественный транспорт, поставят новые остановки и сделают удобные заезды к жилым домам и будущему пожарному депо.

Кстати, недавно на Ленинградской улице уже открыли перехватывающую парковку на 500 машин. Новая дорога в связке с путепроводом поможет разгрузить поселок окончательно.

Скорая помощь и пациенты смогут добираться до клиник без лишних задержек.

Елизаветинская больница: спасать людей будут быстрее

Вторая новость — для жителей Калининского, Выборгского и соседних районов. Знаменитая «Елизаветинская» на улице Вавиловых получит новый корпус.

Это главный стационар севера Петербурга, куда круглосуточно везут людей с травмами, инсультами, инфарктами и острыми болями. Нагрузка здесь колоссальная — за год через приемный покой проходят более 100 тысяч человек.

В новом здании откроют современное отделение экстренной помощи.

Корпус планируют открыть к 2030 году.

Больница сможет принять почти на 200 пациентов больше (вместимость вырастет с 1087 до 1278 коек).

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовиться к вакцинации.