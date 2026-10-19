«Я родился в Ленинграде, но живу в Петербурге»: глава ЗАКСа рассказал, почему против переименования города

Санкт-Петербург хотят снова сделать Ленинградом.

В Государственную Думу внесли законопроект, который может изменить географию страны. Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова предложила вернуть двум крупным городам их военные имена.

Санкт-Петербург хотят снова сделать Ленинградом, а Волгоград — Сталинградом, сообщает 78.ru.

В чем суть задумки?

По мнению авторов инициативы, города-герои должны носить те имена, под которыми они вошли в историю и держали оборону в Великую Отечественную войну.

В законопроекте прямо прописано: городам-героям нужно вернуть их имена времен войны и запретить менять их в будущем. Если закон одобрят, властям Петербурга и Волгограда дадут ровно один год, чтобы сменить статус.

Ответ Петербурга: «Выбор уже сделан»

В Северной столице энтузиазма депутатов не оценили. Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский сразу выступил против.

Он напомнил, что жители уже проголосовали за возвращение исторического имени на референдуме в 1991 году. По мнению Бельского, не нужно сталкивать лбами разные эпохи.

Ленинград — это символ подвига и блокады, а Санкт-Петербург — имя от основателя города Петра Первого, с которым связано его становление.

"Я родился и вырос в Ленинграде, сегодня живу и работаю в Санкт-Петербурге. Для меня это один любимый город, история которого неразрывна, независимо от названия", - сказал Бельский.

Почему переименования, скорее всего, не будет

Подобные предложения звучат в парламенте регулярно, но обычно так и остаются на бумаге. И на это есть две веские причины.

Огромные расходы. Смена названия пятимиллионного мегаполиса — это колоссальные деньги. Придется менять тысячи дорожных знаков, таблички на домах, перепечатывать карты, перенастраивать базы данных и переоформлять тысячи юрлиц. Лишних миллиардов на такие цели в бюджетах нет. Мнение самих жителей. Опросы ВЦИОМ и других служб стабильно показывают: большинство петербуржцев и волгоградцев не хотят переименований на постоянной основе.

К слову, в Волгограде уже давно нашли красивый компромисс. Город официально возвращает себе имя «Сталинград» несколько раз в году — строго по памятным военным датам (например, 2 февраля и 9 мая).

В эти дни на въездах даже меняют дорожные знаки. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такой дани уважения истории вполне достаточно, а новые переименования только создадут лишние проблемы.

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