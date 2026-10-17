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Теплица ломится от урожая: сорт-рекордсмен дает томаты по килограмму — чистое мясо без прикрас

Опубликовано: 17 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Теплица ломится от урожая: сорт-рекордсмен дает томаты по килограмму — чистое мясо без прикрас
Теплица ломится от урожая: сорт-рекордсмен дает томаты по килограмму — чистое мясо без прикрас
Городовой ру
Сорт томата с необычным названием

Среди огромного ассортимента томатных культур существуют разновидности, способные заинтересовать даже профессиональных агрономов. К числу таких сортов относится «Польская слива тетушки Сварло», заслуживающая внимания благодаря высоким качественным характеристикам и уникальным свойствам плодов.

Этот индетерминантный сорт отличается интенсивным ростом: высота побегов достигает двух метров, что требует обязательной подвязки и регулярного пасынкования растений.

На одном кусте формируется до 8 кистей, каждая из которых содержит около 5 плодов. Период плодоношения длится до первых осенних заморозков, при этом урожайность составляет до 10 кг с одного квадратного метра посадочной площади.

Ключевые характеристики плодов:

  • Средняя масса составляет 400 г при возможности достижения экземпляров весом до 1 кг;
  • форма: сердцевидная, нестандартная;
  • кожица: тонкая;
  • мякоть: плотная.

Сорт относится к среднеспелым: вегетационный период от всходов до сбора урожая составляет 122 дня. Несмотря на то что томат изначально предназначен для тепличного выращивания, практика показывает успешный опыт его культивирования в условиях открытого грунта.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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