Для высадки в теплицу — только «Розовая черепаха»: гигантские плоды весом до 1 кг — чистая мякоть

Урожайный томат для защищенного грунта

Выбор сортов томатов для выращивания требует тщательного подхода, так как от этого напрямую зависят показатели урожайности и вкус. Оптимальный баланс между крупноплодностью и вкусовыми характеристиками является приоритетом для многих дачников.

Тем не менее, риск получения низкокачественного урожая с водянистой структурой и повышенной кислотностью остается актуальным. Для снижения подобных рисков рекомендуется отдавать предпочтение селекционным образцам с подтвержденной репутацией.

Одним из них является сорт «Розовая черепаха», сочетающий большую массу плодов с высокими вкусовыми качествами.

Этот среднеспелый крупноплодный сорт, разработанный специалистами компании «Сибирский сад», характеризуется мощным типом роста (до 2 м) и формированием кистей по 5 крупных плодов.

Средняя масса томатов составляет 500 г, при надлежащем агротехническом уходе достигая 1 кг и более, с диаметром плода до 17 см. Сорт отличается характерным розово-малиновым окрасом и специфической формой, визуально напоминающей панцирь.

Мякоть обладает сочной, плотной и сахаристой консистенцией, с оптимальным балансом сахаров и кислотности при незначительном содержании семян.

Сорт предназначен для культивирования в защищенном грунте — теплицах и парниках. В южных и европейских регионах России допускается выращивание в открытом грунте при условии обязательной подвязки к опорам.

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