С голубцами не морочусь: капусту с фаршем пеку на пергаменте — сочные, нежные, с корочкой

Предлагаем простую технологию приготовления голубцов, исключающую возню с капустными листьями. Использование пергамента и добавление кабачка позволяют добиться идеального вкуса.
Ингредиенты:
- капуста — 1–2 кочана (в зависимости от размера);
- фарш — 1 кг;
- лук красный — 1–2 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
- сметана — 150 г;
- майонез — 50 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- зелень (лук, укроп) — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Порядок приготовления:
Застелите противень пергаментом для выпекания. Нарежьте капусту стейками, приправьте солью и перцем.
Кабачок натрите на крупной терке. Лук нарежьте кольцами, зелень измельчите.
В фарш добавьте специи и приправы. Сформируйте котлетные заготовки, разместите их на капустных стейках и слегка приплюсните.
Для приготовления соуса смешайте сметану, майонез, томатную пасту и измельченную зелень, соль и перец. Полученную смесь используйте для покрытия заготовок.
Осталось завершить подготовку открытых голубцов. Поверх фарша следует выложить лук и кабачок, а затем добавить соус.
Выпекайте блюдо в течение 45 минут при температуре 160 градусов.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила томатную пасту на тушеные помидоры. Получилось очень вкусно
Фото сгенерировано ИИ
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