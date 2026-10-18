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С голубцами не морочусь: капусту с фаршем пеку на пергаменте — сочные, нежные, с корочкой

Опубликовано: 18 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
С голубцами не морочусь: капусту с фаршем пеку на пергаменте — сочные, нежные, с корочкой
С голубцами не морочусь: капусту с фаршем пеку на пергаменте — сочные, нежные, с корочкой
Городовой ру
Голубцы на новый лад

Предлагаем простую технологию приготовления голубцов, исключающую возню с капустными листьями. Использование пергамента и добавление кабачка позволяют добиться идеального вкуса.

Ингредиенты:

  • капуста — 1–2 кочана (в зависимости от размера);
  • фарш — 1 кг;
  • лук красный — 1–2 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
  • сметана — 150 г;
  • майонез — 50 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • зелень (лук, укроп) — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Порядок приготовления:

Застелите противень пергаментом для выпекания. Нарежьте капусту стейками, приправьте солью и перцем.

Кабачок натрите на крупной терке. Лук нарежьте кольцами, зелень измельчите.

В фарш добавьте специи и приправы. Сформируйте котлетные заготовки, разместите их на капустных стейках и слегка приплюсните.

Для приготовления соуса смешайте сметану, майонез, томатную пасту и измельченную зелень, соль и перец. Полученную смесь используйте для покрытия заготовок.

Осталось завершить подготовку открытых голубцов. Поверх фарша следует выложить лук и кабачок, а затем добавить соус.

Выпекайте блюдо в течение 45 минут при температуре 160 градусов.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила томатную пасту на тушеные помидоры. Получилось очень вкусно

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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