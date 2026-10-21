В СССР винегрет делали строго по ГОСТу: классический рецепт любимого блюда – бабушки бы оценили

Рецепт классического винегрета

Рецептура винегрета в советский период строго регламентировалась стандартами ГОСТ. Это обеспечивало высокие вкусовые качества блюда.

Для приготовления классического винегрета требуются следующие ингредиенты:

картофель отварной (в мундире) — 200 г;

свекла отварная — 150 г;

морковь отварная — 100 г;

огурцы консервированные — 170 г;

горошек зеленый консервированный — 150 г;

лук репчатый — 120 г;

масло подсолнечное нерафинированное — 100 г;

соль и лимонная кислота — по вкусу.

Технология приготовления

При варке свеклы необходимо добавить в воду лимонную кислоту для сохранения интенсивности цвета. Все отварные овощи подлежат нарезке строго аккуратным мелким кубиком, использование терки или иной формы нарезки технологическим процессом не предусмотрено.

Такой подход обеспечит эстетичный вид и сбалансированные вкусовые характеристики винегрета.

Согласно технологическим картам советской кулинарии, соленые огурцы рекомендуется нарезать тонкими ломтиками, а репчатый лук — мелко шинковать.

Консервированный горошек следует прогреть в собственном соку в течение 5 минут после закипания, после чего откинуть на дуршлаг, удалить жидкость и охладить продукт.

Затем подготовленные ингредиенты необходимо соединить, заправить растительным маслом и посолить по вкусу. Классический советский винегрет готов к подаче. Приятного аппетита!

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