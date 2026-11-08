«Зятек» и «Теща» задвигаю на дальний план: сажаю этот зеленый шедевр – плодов пруд пруди

Назван салатный сорт огурцов

Опытные садоводы предпочитают заблаговременно приобретать семена высокопродуктивных сортов огурцов, поскольку к началу весеннего сезона их можно не найти в магазинах.

Одним из наиболее востребованных вариантов является гибрид «Аллигатор F1» — раннеспелый пчелоопыляемый сорт с периодом вегетации 46–48 дней.

Благодаря мощной вегетативной массе растение нуждается в подвязке и оптимально подходит как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта.

Плоды характеризуются удлиненной цилиндрической формой, тонкой кожицей и высокими вкусовыми качествами мякоти.

Длина зеленцов может достигать 40 см при среднем весе 300–320 граммов. На каждой плети формируется по 3–4 плода, что обеспечивает урожайность до 18 кг/м².

Сорт отличается устойчивостью к мучнистой росе и пролонгированным периодом плодоношения, который длится с июня по октябрь.

Фото сгенерировано ИИ

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