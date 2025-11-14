Городовой / Город / Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С 1 декабря в центре Петербурга станет больше парковочных мест: где оставить автомобиль станет легче Город
«Дорога физически не справляется с таким потоком»: зачем Петербургу новая КАД, за которую придется платить Город
Рули и рюкзаки — не для мигрантов: Петербург намерен еще на год продлить запрет на работу таксистами и курьерами Город
Когда квитанция потяжелеет: в Петербурге в 2026 году повысят взносы на капремонт домов Город
«Позволяет сохранить овощи в их первозданном виде»: где хранить корнеплоды, чтобы не испортились Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените»

Опубликовано: 14 ноября 2025 13:33
Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените»
Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Бывший футболист заявил о готовности занять руководящую должность в клубе.

Андрей Аршавин, занимающий должность заместителя генерального директора по вопросам спортивного развития в футбольном клубе «Зенит», высказался по поводу назначения Константина Зырянова на пост руководителя правления клуба.

Как отметил Аршавин, он продолжает руководить молодёжным направлением в футбольной академии «Газпром». По его словам, обсуждений о переходе на новую должность с ним не было.

На вопрос о том, претендовал ли он на пост главы правления, Аршавин ответил отрицательно.

«Я не думаю, что буду работать в академии до конца жизни. Конечно, у любого специалиста должны быть амбиции стать руководителем «Зенита», — заявил Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».

Константин Зырянов занял пост председателя правления клуба в конце августа, сменив на этой должности Александра Медведева.

В 2007–2017 годах Зырянов выступал за «Зенит» как игрок. За это время он вместе с командой выиграл чемпионат России два раза, а также завоевал национальные Кубок и Суперкубок, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью