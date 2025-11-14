Аршавин приоткрыл карты: чего он на самом деле добивается в «Зените»

Андрей Аршавин, занимающий должность заместителя генерального директора по вопросам спортивного развития в футбольном клубе «Зенит», высказался по поводу назначения Константина Зырянова на пост руководителя правления клуба.
Как отметил Аршавин, он продолжает руководить молодёжным направлением в футбольной академии «Газпром». По его словам, обсуждений о переходе на новую должность с ним не было.
На вопрос о том, претендовал ли он на пост главы правления, Аршавин ответил отрицательно.
«Я не думаю, что буду работать в академии до конца жизни. Конечно, у любого специалиста должны быть амбиции стать руководителем «Зенита», — заявил Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».
Константин Зырянов занял пост председателя правления клуба в конце августа, сменив на этой должности Александра Медведева.
В 2007–2017 годах Зырянов выступал за «Зенит» как игрок. За это время он вместе с командой выиграл чемпионат России два раза, а также завоевал национальные Кубок и Суперкубок, Кубок и Суперкубок УЕФА.