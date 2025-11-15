Городовой / Город / Контроль включили, трибуны посчитали: «Зенит» раскрыл, как на самом деле изменилась посещаемость арены
Контроль включили, трибуны посчитали: «Зенит» раскрыл, как на самом деле изменилась посещаемость арены

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:00
Global Look Press / Alexander Kulebyakin

Представители «Зенита» подвели предварительные итоги посещаемости стадиона после введения новой системы контроля за болельщиками.

Финансовый директор футбольного клуба из Санкт-Петербурга Василий Одинцов поделился мнением о посещаемости «Газпром Арены» после введения системы Fan ID.

Он отметил, что многие фанаты, которые раньше ощущали стадион как родное место, теперь воспринимают поход на матч иначе. По словам Одинцова, атмосфера изменилась из-за системы видеонаблюдения, которая фиксирует каждого посетителя.

Одинцов пояснил:

"Если кто-то зажигал файеры или кидал предметы, его быстро выявляли и сразу наказывали".

– сказал он в беседе с Diario Sport.

Главная арена «Зенита» способна принять до 68 тысяч зрителей. Однако после появления системы идентификации болельщиков, количество посетителей изменилось.

Обязательное оформление паспорта болельщика было введено для всех футбольных стадионов России после чемпионата мира, который проходил в 2018 году.

Это нововведение стало причиной споров среди поклонников футбола, часть которых перестала посещать матчи. На изменение численности аудитории обращает внимание и руководство петербургской команды.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин выразил готовность занять руководящую должность в клубе «Зенит».

Автор:
Юлия Аликова
Город
