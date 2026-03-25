Аршавин третий год продает особняк в Петербурге: цена взлетела до 170 млн
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Аршавин третий год продает особняк в Петербурге: цена взлетела до 170 млн

Опубликовано: 25 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Аршавин третий год продает особняк в Петербурге: цена взлетела до 170 млн
Аршавин третий год продает особняк в Петербурге: цена взлетела до 170 млн
Global Look Press / Pavel Kashaev
Сам футболист приобретал особняк за 20 миллионов рублей.

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин уже третий год безуспешно пытается продать свой трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Петербург».​

Детали продажи

Объект впервые выставили на торги в 2023 году после развода Аршавина. Начальная цена была 150 млн рублей, но недавно ее подняли до 169,9 млн. Футболист купил особняк ранее всего за 20 млн рублей.

Площадь дома — около 400 кв. м, он находится в коттеджном поселке Коломяги рядом с метро «Удельная». Внутри есть сауна, гардеробные, большая кухня-гостиная и несколько спален.

Причины затяжных продаж

Риелторы объясняют сложности с продажей завышенной ценой и состоянием объекта. По словам агента Ивана Черкасова, реальная рыночная стоимость — около 120 млн рублей, а покупателей отпугивают устаревший интерьер и запущенный внешний вид.

На рынке элитной недвижимости Петербурга подобные дома с завышенной ценой и необходимостью ремонта часто висят без спроса.

Автор:
Юлия Аликова
