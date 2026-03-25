Аршавин третий год продает особняк в Петербурге: цена взлетела до 170 млн

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин уже третий год безуспешно пытается продать свой трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Петербург».
Детали продажи
Объект впервые выставили на торги в 2023 году после развода Аршавина. Начальная цена была 150 млн рублей, но недавно ее подняли до 169,9 млн. Футболист купил особняк ранее всего за 20 млн рублей.
Площадь дома — около 400 кв. м, он находится в коттеджном поселке Коломяги рядом с метро «Удельная». Внутри есть сауна, гардеробные, большая кухня-гостиная и несколько спален.
Причины затяжных продаж
Риелторы объясняют сложности с продажей завышенной ценой и состоянием объекта. По словам агента Ивана Черкасова, реальная рыночная стоимость — около 120 млн рублей, а покупателей отпугивают устаревший интерьер и запущенный внешний вид.
На рынке элитной недвижимости Петербурга подобные дома с завышенной ценой и необходимостью ремонта часто висят без спроса.