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Рывок на 16% за месяц: загородная земля в Ленобласти уходит влет, пока мошенники рисуют «сказочные» дачи

Опубликовано: 20 мая 2026 16:57
 Проверено редакцией
Рывок на 16% за месяц: загородная земля в Ленобласти уходит влет, пока мошенники рисуют «сказочные» дачи
Рывок на 16% за месяц: загородная земля в Ленобласти уходит влет, пока мошенники рисуют «сказочные» дачи
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самые популярные категории для покупки — дома и дачи. 

Весна в самом разгаре, и жителей Петербурга потянуло к земле. Эксперты «Авито Недвижимости» заметили: спрос на загородные дома в Ленинградской области подскочил на 13% за год, сообщает "Росбалт".

Что в моде: дома и земля вместо пафосных коттеджей

Сегодня люди стали практичнее. Огромные коттеджи и таунхаусы мало кого интересуют — на них приходится всего 2–5% запросов.

В топе два направления:

  1. Обычные дома и дачи. Их ищут почти все (около 80% покупателей). Главное, чтобы было уютно и была природа рядом.
  2. Пустые участки. Спрос на землю под строительство вырос на 16% всего за месяц.

Регионы-лидеры

Ленобласть уверенно держится в пятерке самых популярных мест для жизни вне города. Вместе с ней в топе Краснодарский край, Подмосковье, Ростовская область и Татарстан.

Осторожно: «сказочные» дома в аренду

Вместе с покупателями проснулись и аферисты. В МВД предупреждают: в Петербурге и области началась волна мошенничеств с арендой.

Схема простая:

  • В интернете вешают объявление с красивыми фото и очень низкой ценой.
  • Вас торопят: «много желающих, нужно внести предоплату за бронь прямо сейчас!».
  • Как только вы переводите деньги — автор объявления исчезает, а телефон отключается.

Часто такие «домики из сказки» на самом деле не существуют или принадлежат совсем другим людям, которые даже не знают, что их жилье «сдают».

Как не дать себя обмануть: советы экспертов

Чтобы майские праздники или летний отпуск не превратились в детектив с потерей денег, соблюдайте три простых правила:

  1. Никаких денег до осмотра. Никогда не переводите «за бронь» или «за просмотр». Честный арендодатель покажет дом вживую.
  2. Проверяйте номер телефона. Просто вбейте его в поисковик. Если это мошенник, скорее всего, в сети уже есть гневные отзывы.
  3. Ищите подвох в цене. Если огромный дом с баней и бассейном сдают за копейки — это почти наверняка ловушка.

Рынок загородной недвижимости оживает, и это здорово. Главное — сохранять холодную голову и проверять документы, будь то покупка участка или аренда дачи на выходные.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от тли.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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