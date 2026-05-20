Рывок на 16% за месяц: загородная земля в Ленобласти уходит влет, пока мошенники рисуют «сказочные» дачи

Весна в самом разгаре, и жителей Петербурга потянуло к земле. Эксперты «Авито Недвижимости» заметили: спрос на загородные дома в Ленинградской области подскочил на 13% за год, сообщает "Росбалт".
Что в моде: дома и земля вместо пафосных коттеджей
Сегодня люди стали практичнее. Огромные коттеджи и таунхаусы мало кого интересуют — на них приходится всего 2–5% запросов.
В топе два направления:
- Обычные дома и дачи. Их ищут почти все (около 80% покупателей). Главное, чтобы было уютно и была природа рядом.
- Пустые участки. Спрос на землю под строительство вырос на 16% всего за месяц.
Регионы-лидеры
Ленобласть уверенно держится в пятерке самых популярных мест для жизни вне города. Вместе с ней в топе Краснодарский край, Подмосковье, Ростовская область и Татарстан.
Осторожно: «сказочные» дома в аренду
Вместе с покупателями проснулись и аферисты. В МВД предупреждают: в Петербурге и области началась волна мошенничеств с арендой.
Схема простая:
- В интернете вешают объявление с красивыми фото и очень низкой ценой.
- Вас торопят: «много желающих, нужно внести предоплату за бронь прямо сейчас!».
- Как только вы переводите деньги — автор объявления исчезает, а телефон отключается.
Часто такие «домики из сказки» на самом деле не существуют или принадлежат совсем другим людям, которые даже не знают, что их жилье «сдают».
Как не дать себя обмануть: советы экспертов
Чтобы майские праздники или летний отпуск не превратились в детектив с потерей денег, соблюдайте три простых правила:
- Никаких денег до осмотра. Никогда не переводите «за бронь» или «за просмотр». Честный арендодатель покажет дом вживую.
- Проверяйте номер телефона. Просто вбейте его в поисковик. Если это мошенник, скорее всего, в сети уже есть гневные отзывы.
- Ищите подвох в цене. Если огромный дом с баней и бассейном сдают за копейки — это почти наверняка ловушка.
Рынок загородной недвижимости оживает, и это здорово. Главное — сохранять холодную голову и проверять документы, будь то покупка участка или аренда дачи на выходные.
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