Советы Бехтеревой для тех, кому за 60: элементарные правила, которые помогают сохранить ясный ум
Наталья Бехтерева посвятила жизнь изучению человеческого мозга и пришла к выводу, который сегодня подтверждают многие специалисты: старость начинается не с морщин, а с момента, когда человек перестаёт нагружать свой мозг. После 60 лет этот процесс может ускоряться, если жить как обычно и отказываться от всего нового.
Главное правило, о котором говорила Бехтерева, — мозг нельзя оставлять без сложных задач. Если человек перестаёт учиться, нейронные связи постепенно ослабевают. Поэтому даже в зрелом возрасте важно осваивать новые навыки: разбираться в смартфоне, учить иностранные слова, вязать, печатать вслепую или менять привычный маршрут прогулок. Именно новые и непривычные действия заставляют мозг работать активнее.
Особое внимание учёный советовала уделять чтению и информации. Однотипный контент и бесконечная новостная лента не тренируют мозг. Гораздо полезнее чередовать жанры, читать сложные тексты, научные статьи, биографии, обсуждать фильмы и пересказывать сюжеты. Всё это заставляет память и мышление работать одновременно.
Не менее важна и физическая активность. Обычная ходьба, плавание или зарядка улучшают кровоснабжение мозга и помогают клеткам получать больше кислорода. При этом важны не спортивные рекорды, а регулярность и движение каждый день.
Отдельно Бехтерева выделяла творчество. Рисование, музыка, лепка, садоводство и любая работа руками активируют зоны мозга, которые почти не задействованы в повседневной рутине. Даже простые творческие занятия помогают сохранить память и внимание.
Большую роль играет и сон. Ночью мозг "очищается" от накопленного за день информационного шума. Хронический недосып после 60 лет опасен: ухудшается концентрация, появляется забывчивость и рассеянность.
Ещё один важный фактор — живое общение. Разговоры с друзьями, соседями, родственниками и особенно с молодёжью становятся настоящей тренировкой для мозга.
Планирование эмоций тоже помогает мозгу работать. Бехтерева советует не подавлять эмоции, а учиться их осознавать и прорабатывать. Так, ведение дневника с описанием переживаний поможет структурировать жизнь и снизить тревожность.
