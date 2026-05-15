Об этом не расскажут туроператоры: что раздражает туристов в Египте - о недостатках важно узнать до поездки
Об этом не расскажут туроператоры: что раздражает туристов в Египте - о недостатках важно узнать до поездки

Опубликовано: 15 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
С какими недостатками можно столкнуться во время отдыха в Египте

Египет пользуется популярностью среди российских туристов уже на протяжении нескольких десятилетий. Некоторые путешественники остаются от местных курортов в восторге, но находятся и те, кто разочаровывается. Портал "Городовой" изучил главные недостатки Египта, о которых сложно молчать.

Обилие запахов

Египтяне активно пользуются благовониями, поэтому их запах можно почувствовать не только в сувенирных лавках, ресторанах, магазинах, торговых центрах, но и даже в некоторых отелях. От этого аромата многие туристы устают, жалуются на плохое самочувствие.

Навязчивость и обман

"Даже согласовав цену, можно столкнуться с неожиданной арифметикой, когда сумма в фунтах внезапно пересчитывается в доллары по невыгодному курсу. Ситуации возможны и при заселении в отель. Гостю могут предложить номер рядом с техническими помещениями или с видом на хозяйственные зоны, мягко намекая на вознаграждение за апгрейд", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Плохое качество воды

Туристы со стажем знают, что воду из-под крана в Египте нельзя использовать даже для чистки зубов и мытья фруктов. Из-за этого приходится применять бутилированную воду.

Грязные отели

Такая проблема чаще всего встречается в старых кварталах с бюджетными гостиницами. В хороших отелях подобного не происходит, поэтому важно изучать место перед приобретением путевки, а также выбирать хорошие гостиницы.

Запреты на купание

Некоторых туристов раздражают красные флаги, установленные на пляжах. Но эти меры касаются безопасности, поэтому стоит к ним прислушаться. Красные флаги на пляже указывают на сильные волны, появление акул, обратные течения.

Опыт автора

"Я несколько раз была в Египте, поэтому могу согласиться, что у страны есть свои недостатки. Но они меркнут на фоне чистого моря, коралловых рифов, системы "все включено", богатой истории и уникальных достопримечательностей. Мой совет - изучайте отзывы, тогда проблем точно не будет", - сообщила Полина Аксенова.

