Об этом не расскажут туроператоры: что раздражает туристов в Египте - о недостатках важно узнать до поездки
Египет пользуется популярностью среди российских туристов уже на протяжении нескольких десятилетий. Некоторые путешественники остаются от местных курортов в восторге, но находятся и те, кто разочаровывается. Портал "Городовой" изучил главные недостатки Египта, о которых сложно молчать.
Обилие запахов
Египтяне активно пользуются благовониями, поэтому их запах можно почувствовать не только в сувенирных лавках, ресторанах, магазинах, торговых центрах, но и даже в некоторых отелях. От этого аромата многие туристы устают, жалуются на плохое самочувствие.
Навязчивость и обман
"Даже согласовав цену, можно столкнуться с неожиданной арифметикой, когда сумма в фунтах внезапно пересчитывается в доллары по невыгодному курсу. Ситуации возможны и при заселении в отель. Гостю могут предложить номер рядом с техническими помещениями или с видом на хозяйственные зоны, мягко намекая на вознаграждение за апгрейд", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Плохое качество воды
Туристы со стажем знают, что воду из-под крана в Египте нельзя использовать даже для чистки зубов и мытья фруктов. Из-за этого приходится применять бутилированную воду.
Грязные отели
Такая проблема чаще всего встречается в старых кварталах с бюджетными гостиницами. В хороших отелях подобного не происходит, поэтому важно изучать место перед приобретением путевки, а также выбирать хорошие гостиницы.
Запреты на купание
Некоторых туристов раздражают красные флаги, установленные на пляжах. Но эти меры касаются безопасности, поэтому стоит к ним прислушаться. Красные флаги на пляже указывают на сильные волны, появление акул, обратные течения.
Опыт автора
"Я несколько раз была в Египте, поэтому могу согласиться, что у страны есть свои недостатки. Но они меркнут на фоне чистого моря, коралловых рифов, системы "все включено", богатой истории и уникальных достопримечательностей. Мой совет - изучайте отзывы, тогда проблем точно не будет", - сообщила Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.