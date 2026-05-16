Городовой / Полезное / Лунный гороскоп на 17 мая: день будет полон сюрпризов - что можно и нельзя делать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто заливаю в бутылку и убираю в холодильник: простейший десерт к чаю Полезное
Не разбивайте комья и забудьте про газон: как одна хитрость избавит огород от проволочника Город
Трамваи, плеер и дух Васьки: на 19-й линии к 2027 году оживет мир Алексея Балабанова Город
1 ч. ложка на горшок – и фикус не унять: зазеленет ярче крокодила – весенняя подкормка Полезное
Один лишний градус и никакого ИИ: почему судьба фонтанов Петергофа до сих пор зависит от поворота ключа Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лунный гороскоп на 17 мая: день будет полон сюрпризов - что можно и нельзя делать

Опубликовано: 16 мая 2026 04:23
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Лунный гороскоп на 17 мая: день будет полон сюрпризов - что можно и нельзя делать
Лунный гороскоп на 17 мая: день будет полон сюрпризов - что можно и нельзя делать
Городовой ру
Гороскоп от портала "Городовой"

Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 17 мая 2026 года. В этот день растущая Луна будет находиться в знаке Тельца.

Что ждет людей

17 мая 2026 года необходимо заняться активным планированием дел. Это может быть связано с работой, домашними заботами и другими вопросами. Растущая Луна прекрасно подходит для чего-то нового, поэтому пора набраться смелости и решиться на то, что прежде вызывало страх или смешанные чувства.

Но во всем нужно знать меру. Не стоит заходить слишком далеко, иначе можно получить откат назад. Важно взвесить свои силы и возможности, только после чего начинать действовать. Любая спешка способна привести к ошибкам.

День не подходит для крупных сделок, связанных с жильем, автомобилями. Есть шанс не заметить "подводные камни", что в последующем приведет к проблемам. Финансовое чутье не будет работать по максимуму, поэтому стоит немного подождать. Хорошо спланируйте все, что позволит в дальнейшем уберечься от неудач.

Что можно делать:

  • Совершать мелкие покупки для дома;
  • Планировать отпуск, поездки;
  • Проводить переговоры;
  • Планировать крупные покупки;
  • Усилить собственное развитие.

Что нельзя делать:

  • Конфликтовать с людьми;
  • Осуществлять крупные сделки;
  • Давать или брать деньги в долг;
  • "Плыть по течению".

Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на июнь 2026 года.

Полезное