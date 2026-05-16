Лунный гороскоп на 17 мая: день будет полон сюрпризов - что можно и нельзя делать
Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 17 мая 2026 года. В этот день растущая Луна будет находиться в знаке Тельца.
Что ждет людей
17 мая 2026 года необходимо заняться активным планированием дел. Это может быть связано с работой, домашними заботами и другими вопросами. Растущая Луна прекрасно подходит для чего-то нового, поэтому пора набраться смелости и решиться на то, что прежде вызывало страх или смешанные чувства.
Но во всем нужно знать меру. Не стоит заходить слишком далеко, иначе можно получить откат назад. Важно взвесить свои силы и возможности, только после чего начинать действовать. Любая спешка способна привести к ошибкам.
День не подходит для крупных сделок, связанных с жильем, автомобилями. Есть шанс не заметить "подводные камни", что в последующем приведет к проблемам. Финансовое чутье не будет работать по максимуму, поэтому стоит немного подождать. Хорошо спланируйте все, что позволит в дальнейшем уберечься от неудач.
Что можно делать:
- Совершать мелкие покупки для дома;
- Планировать отпуск, поездки;
- Проводить переговоры;
- Планировать крупные покупки;
- Усилить собственное развитие.
Что нельзя делать:
- Конфликтовать с людьми;
- Осуществлять крупные сделки;
- Давать или брать деньги в долг;
- "Плыть по течению".
Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на июнь 2026 года.