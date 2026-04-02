Посевная уже идет: вот что нужно успеть посадить на грядках – кто не успел, тот остался без урожая

Какие культуры лучше посадить весной

Практический опыт агрономов показывает прямую зависимость между ранними сроками посева и последующей урожайностью. Важно отметить, что эффективность любого полива существенно ниже естественного влагонакопления в почве за зиму.

Оснований для беспокойства по поводу низких температур нет: морозов до -10…-15° С не прогнозируется, а кратковременные заморозки, как правило, не представляют угрозы для большинства сельскохозяйственных культур.

Например, картофель успешно переносит нахождение в почве. Проводились эксперименты по озимой посадке, в ходе которых часть клубней успешно переживала зимний период и давала всходы, пишут эксперты газеты "Хозяйство".

Культуры, которые можно посеять в первой половине весны.

Капуста. Всходы этой культуры способны выдерживать понижение температуры до -4° С. Прорастание семян начинается уже при +2…+3° С, что позволяет осуществлять посев непосредственно в открытый грунт.

Горох. Эта культура отличается высокой устойчивостью к низким температурам, однако чувствительна к жаре.

Редис. Оптимальные периоды для выращивания – весна и осень. При продолжительном световом дне наблюдается склонность к стрелкованию, а высокие температуры переносятся плохо.

Салат. Характеризуется быстрым ростом и неприхотливостью. В весенний период является одним из основных источников витаминов.

Шпинат. Данная культура демонстрирует высокую морозоустойчивость, выдерживая температуры до -6° С.

Лук. Посев семян чернушки рекомендуется осуществлять в текущий период. Однако высадку севка целесообразно производить после окончания заморозков с целью предотвращения стрелкования. Исключение составляет мелкий севок (диаметром до 1 см).

Щавель. Урожай ожидается в следующем году, при этом низкие температуры благоприятно влияют на его развитие. Посев следует производить как можно раньше.

Укроп. Характеризуется длительным периодом всхожести и не переносит высоких температур, что обуславливает необходимость своевременного посева.

Морковь. Существует риск стрелкования после воздействия низких температур, в связи с чем рекомендуется ориентироваться на метеорологический прогноз.

Репа. Постоянно подвержена воздействию вредителей. Ранний посев является единственным способом опередить их.

Ранее мы рассказали, какой картофель созревает за 40 дней.