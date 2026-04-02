Бархатцы: инструкция по применению на огороде - зеленые союзники и скрытые враги

Куда посадить бархатцы не только для красоты, но и для пользы

Бархатцы - настоящие народные любимцы. Они не требуют сложного ухода, радуют яркими красками и преображают любой участок. Но главное их достоинство даже не в декоративности.

Эти цветы приносят огромную практическую пользу огороду. Об этом рассказала агроном Ксения Давыдова.

Природные санитары

Корни бархатцев выделяют вещество тиофен - мощный природный защитник. Он работает как фунгицид и инсектицид, убивая нематод и подавляя рост пырея с хвощом. Посадив эти цветы, вы сможете реже использовать химию.

Для капусты и картофеля

Резкий запах бархатцев отпугивает бабочек-белянок и крестоцветных блошек - главных врагов капусты. А под землей цветы борются с проволочником, майским хрущом и даже снижают активность колорадского жука.

"Особенно эффективна комбинация: бархатцы по периметру поля плюс бобовые между рядами картофеля", - сообщила агроном.

С клубникой осторожно

Бархатцы защищают землянику от серой гнили. Но их сочная зелень привлекает слизней и улиток. Если решите посадить цветы рядом с клубникой, регулярно проверяйте листья и собирайте вредителей вручную.

Для томатов и перцев

Бархатцы отпугивают медведку и корневых нематод от пасленовых. Научно не доказано, но многие замечают, что томаты дольше остаются здоровыми. А высокорослые сорта создают легкую тень в жару, спасая овощи от ожогов.

Где сажать не стоит

Бархатцы могут угнетать бобовые, поэтому не стоит сажать их на одной грядке. Капусте они создают конкуренцию за воду и питание. А для малины близкое соседство с бархатцами может снизить урожайность, хотя иногда это используют для сдерживания поросли.

"Планируйте посадки с умом, учитывая и пользу, и возможные риски соседства. И тогда бархатцы станут вашими лучшими помощниками в огороде", - подытожила Давыдова.

Ранее портал "Городовой" сообщал о подкормке клубнике банановым порошком.