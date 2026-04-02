Сахарной смородины будет видимо-невидимо: 10 литров под куст — за ягодами листвы не разглядеть

Весенняя подкормка смородины

Смородину нельзя назвать неприхотливой культурой. Чтобы она ежегодно радовала мощными молодыми побегами и крупными ягодами, без правильной подкормки не обойтись. Опытный садовод, автор канала "Сад и огород" рассказал, чем подкормить смородину в апреле-мае, чтобы собирать урожай ведрами.

Смородиновый куст может расти на одном месте до 20 лет, но почва под ним постепенно истощается. Если вовремя не восполнять запасы питания, ягоды начинают мельчать, урожайность падает, новые побеги не появляются, и куст быстро стареет.

Первую весеннюю подкормку лучше всего проводить в апреле-мае, когда зеленые почки активно идут в рост. В этот момент корни куста готовы принимать питательные вещества, и своевременная подкормка решает сразу две задачи:

помогает смородине развить уже тронувшиеся почки

стимулирует рост новых молодых побегов, которые будут плодоносить в будущих сезонах

Чем подкормить смородину весной

Популярный вариант для майской подкормки — куриный помет. Он богат азотом, который способствует быстрому наращиванию зеленой массы, а также содержит фосфор и калий, которые укрепляют корневую систему и обеспечивают полноценное питание всего куста.

Как приготовить подкормку:

Способ 1. Из свежего куриного помета

Заполните четверть 10-литрового ведра свежим пометом

Долейте водой до верха, накройте крышкой

Настаивайте 5–6 дней, ежедневно перемешивая

Для полива разведите 0,5 л настоя в 10 л чистой воды

Способ 2. Из гранулированного помета

Засыпьте 1 полную литровую банку гранул в 10 л отстоянной воды

Перемешайте до полного растворения

Через 2 часа концентрат готов к использованию

Разведите 0,5 л концентрата в 10 л воды. Этого объема хватает на один взрослый куст

Если в регионе долго не было дождей и земля под кустом сухая, обязательно за пару часов до подкормки полейте смородину чистой водой. Влажная почва помогает корням усвоить питательные вещества без риска ожога.

Подкармливать растение полагается 4 раза за сезон, пишет садовод.

"Вначале подкормка приходится на дни, когда набухают почки. Вторая — почти сразу после цветения. Третий раз удобрения под кусты смородины вносятся в июне-июле, то есть во время формирования ягод. Последняя — сразу после сбора урожая".

