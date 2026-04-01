Как вырастить пышные циннии: простые советы агронома по посадке и уходу

Цинния - растение для тех, кто ценит красоту без лишних сложностей. Она радует глаз огромным выбором оттенков и форм, а при минимальном уходе цветет с начала лета и до глубокой осени.
Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, как подружиться с этим неприхотливым цветком.
Как сажать: два простых способа
Вырастить циннию можно двумя путями. Первый - через рассаду. В конце апреля - начале мая семена высевают в отдельные стаканчики. Семена у циннии крупные, всходы появляются быстро, уже через 4–7 дней при температуре 20–24 °C.
Второй способ - сразу в открытый грунт. Делают это, когда земля хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков, обычно в середине мая. Расстояние между растениями выдерживают 25–35 см: чем выше сорт, тем больше свободного места ему требуется. Семена заглубляют не более чем на полтора сантиметра.
Уход: солнце, умеренность и защита
- Цинния очень любит солнечные места. Полив нужен умеренный, строго под корень - застоя воды она не переносит. Холодная погода может вызвать пожелтение листьев.
- Чтобы защитить цветы от мучнистой росы и пятнистостей, используют биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы. Подкармливают циннию комплексными удобрениями для цветущих растений.
- Если срезаете цветы для букета, обязательно оставляйте часть побега - тогда растение продолжит радовать новыми бутонами.
"При правильной посадке, умеренном поливе и несложной профилактике цинния щедро отблагодарит долгим и обильным цветением, добавив в сад ярких красок без лишних хлопот", - отметила агроном.
