Как вырастить пышные циннии: простые советы агронома по посадке и уходу
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Как вырастить пышные циннии: простые советы агронома по посадке и уходу

Опубликовано: 1 апреля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как вырастить пышные циннии: простые советы агронома по посадке и уходу
фото legion-media
Как вырастить роскошные циннии с первого раза

Цинния - растение для тех, кто ценит красоту без лишних сложностей. Она радует глаз огромным выбором оттенков и форм, а при минимальном уходе цветет с начала лета и до глубокой осени.

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, как подружиться с этим неприхотливым цветком.

Как сажать: два простых способа

Вырастить циннию можно двумя путями. Первый - через рассаду. В конце апреля - начале мая семена высевают в отдельные стаканчики. Семена у циннии крупные, всходы появляются быстро, уже через 4–7 дней при температуре 20–24 °C.

Второй способ - сразу в открытый грунт. Делают это, когда земля хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков, обычно в середине мая. Расстояние между растениями выдерживают 25–35 см: чем выше сорт, тем больше свободного места ему требуется. Семена заглубляют не более чем на полтора сантиметра.

Уход: солнце, умеренность и защита

  1. Цинния очень любит солнечные места. Полив нужен умеренный, строго под корень - застоя воды она не переносит. Холодная погода может вызвать пожелтение листьев.
  2. Чтобы защитить цветы от мучнистой росы и пятнистостей, используют биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы. Подкармливают циннию комплексными удобрениями для цветущих растений.
  3. Если срезаете цветы для букета, обязательно оставляйте часть побега - тогда растение продолжит радовать новыми бутонами.

"При правильной посадке, умеренном поливе и несложной профилактике цинния щедро отблагодарит долгим и обильным цветением, добавив в сад ярких красок без лишних хлопот", - отметила агроном.

Ранее портал "Городовой" сообщал, чем подкормить чеснок после снежной зимы.

Автор:
Анастасия Чувакова
