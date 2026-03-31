Чем подкормить чеснок весной 2026 года после снежной зимы - инструкция для богатого урожая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чем подкормить чеснок весной 2026 года после снежной зимы - инструкция для богатого урожая

Опубликовано: 31 марта 2026 22:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Состав идеальной подкормки для чеснока после снежной зимы

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о важных подкормках чеснока. Она отметила, что азот весной нужен растениям для активного роста зелени.

Но у этого элемента есть особенность: при потеплении он быстро уходит из почвы. Приступать к подкормке можно, когда почва прогреется до +5 градусов или у чеснока появится три полноценных листа.

Многие советуют мочевину, но агроном считает, что она эффективнее работает по листу, а у чеснока площадь листьев небольшая. Оптимальный вариант - аммиачная селитра. Она содержит сразу две формы азота и действует дольше.

"Дозировка простая: 30 г на квадратный метр, заделанные в бороздки, либо 20 г на 10 л воды для полива. Если листья чеснока желтоватые с зелеными штрихами, это сигнал о нехватке магния. Через 3–4 недели после азотной подкормки можно внести сульфат магния - 15 г на 10 л воды", - поделилась агроном.

Для тех, кто не хочет разбираться в оттенках листьев, есть универсальный вариант - калимагнезия. Ее заделывают сухой из расчета 30 г на квадратный метр и хорошо проливают.

Если с осени грядка была удобрена навозом или пометом, дополнительный азот весной не нужен. В этом случае чеснок начнет активно расти, как только почва хорошо прогреется.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как дачный компост заменяет дорогие подкормки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью