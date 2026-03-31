Чем подкормить чеснок весной 2026 года после снежной зимы - инструкция для богатого урожая

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о важных подкормках чеснока. Она отметила, что азот весной нужен растениям для активного роста зелени.
Но у этого элемента есть особенность: при потеплении он быстро уходит из почвы. Приступать к подкормке можно, когда почва прогреется до +5 градусов или у чеснока появится три полноценных листа.
Многие советуют мочевину, но агроном считает, что она эффективнее работает по листу, а у чеснока площадь листьев небольшая. Оптимальный вариант - аммиачная селитра. Она содержит сразу две формы азота и действует дольше.
"Дозировка простая: 30 г на квадратный метр, заделанные в бороздки, либо 20 г на 10 л воды для полива. Если листья чеснока желтоватые с зелеными штрихами, это сигнал о нехватке магния. Через 3–4 недели после азотной подкормки можно внести сульфат магния - 15 г на 10 л воды", - поделилась агроном.
Для тех, кто не хочет разбираться в оттенках листьев, есть универсальный вариант - калимагнезия. Ее заделывают сухой из расчета 30 г на квадратный метр и хорошо проливают.
Если с осени грядка была удобрена навозом или пометом, дополнительный азот весной не нужен. В этом случае чеснок начнет активно расти, как только почва хорошо прогреется.
