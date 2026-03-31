Почему компост с участка эффективнее покупных удобрений - выгода, экология, результат

Опубликовано: 31 марта 2026 15:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Как дачный компост заменяет дорогие подкормки

Компост называют черным золотом огородника. И это не шутка. Агроном Ксения Давыдова отметила, что если сделать его правильно, он помогает сразу в нескольких делах. Никакое магазинное удобрение не справляется с этим всем сразу.

Как компост меняет землю

Минеральные удобрения дают растению еду в готовом виде. Но они не лечат главную беду многих участков - плохую землю. Если у вас глина, корням трудно дышать. Если песок, вода и удобрения уходят быстро, как сквозь сито.

Компост помогает и там, и там. В песке он склеивает частицы, и почва начинает держать влагу. В глине он делает землю рыхлой, и корни получают больше воздуха.

Если каждый год вносить по 2–3 ведра на квадратный метр, через 3–5 лет земля станет совсем другой.

Живая сила компоста

"В хорошем компосте живут миллиарды микроорганизмов. Когда вы вносите его в почву, они продолжают работать", - сообщила Давыдова.

Они перерабатывают органику, превращают трудноусвояемые вещества в доступную пищу и вырабатывают полезные для роста соединения. Всего этого нет в минеральных удобрениях.

Там, где много органики, появляются дождевые черви. Они рыхлят землю своими ходами, а то, что они оставляют после себя, — отличное удобрение.

Что нельзя класть в компост

Не добавляйте мясо, рыбу, кости и молочные продукты. Они привлекают крыс и издают неприятный запах. Не кладите больные растения - грибки могут выжить. А также многолетние сорняки с корнями и семенами (пырей, вьюнок, осот). Потом они прорастут прямо из готового компоста.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как сделать прочные садовые дорожки без цемента и арматуры.

Автор:
Анастасия Чувакова
