Замешиваю сметану с сыром — и получаю вкусную лепёшку на завтрак: объедение всего за 10 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Замешиваю сметану с сыром — и получаю вкусную лепёшку на завтрак: объедение всего за 10 минут

Опубликовано: 2 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Один из самых простых и вкусных вариантов сырной выпечки на сковороде.

Рецептом сырной лепёшки на завтрак без долгой возни поделилась автор Дзен-канала "Красилова Наталья / Food".

Ингредиенты

яйца — 4 шт., соль — по вкусу, сахар — 0,5 ч. л., специи (прованские травы) — 0,5 ч. л., сметана — 4 ст. л., сыр твёрдый — 150 г, мука — около 100 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление

В миску разбиваю яйца, добавляю соль, сахар и специи, перемешиваю. Затем добавляю сметану и снова хорошо перемешиваю до однородности.

Натираю сыр на крупной тёрке, отправляю в тесто и перемешиваю. Просеиваю муку с разрыхлителем и замешиваю тесто — оно получается довольно жидким, так и должно быть.

Сковороду слегка смазываю маслом и выливаю тесто. Накрываю крышкой и готовлю на огне ниже среднего около 15 минут до золотистой корочки снизу.

Когда верх перестаёт липнуть, аккуратно переворачиваю лепёшку. Удобно накрыть её бумагой для выпечки и тарелкой, перевернуть и вернуть обратно в сковороду.

Дожариваю с другой стороны без крышки до румяной корочки. Подаю горячей — пока сыр внутри остаётся тягучим.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить сытный мясной пирог.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 1
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью