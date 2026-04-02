Замешиваю сметану с сыром — и получаю вкусную лепёшку на завтрак: объедение всего за 10 минут

Рецептом сырной лепёшки на завтрак без долгой возни поделилась автор Дзен-канала "Красилова Наталья / Food".
Ингредиенты
яйца — 4 шт., соль — по вкусу, сахар — 0,5 ч. л., специи (прованские травы) — 0,5 ч. л., сметана — 4 ст. л., сыр твёрдый — 150 г, мука — около 100 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Приготовление
В миску разбиваю яйца, добавляю соль, сахар и специи, перемешиваю. Затем добавляю сметану и снова хорошо перемешиваю до однородности.
Натираю сыр на крупной тёрке, отправляю в тесто и перемешиваю. Просеиваю муку с разрыхлителем и замешиваю тесто — оно получается довольно жидким, так и должно быть.
Сковороду слегка смазываю маслом и выливаю тесто. Накрываю крышкой и готовлю на огне ниже среднего около 15 минут до золотистой корочки снизу.
Когда верх перестаёт липнуть, аккуратно переворачиваю лепёшку. Удобно накрыть её бумагой для выпечки и тарелкой, перевернуть и вернуть обратно в сковороду.
Дожариваю с другой стороны без крышки до румяной корочки. Подаю горячей — пока сыр внутри остаётся тягучим.
Примерное время приготовления: 10 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить сытный мясной пирог.