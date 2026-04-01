Все натереть и на сковородку – и сытный мясной пирог готов: 5 ингредиентов и 20 минут времени – находка для занятых и лентяев
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Все натереть и на сковородку – и сытный мясной пирог готов: 5 ингредиентов и 20 минут времени – находка для занятых и лентяев

Опубликовано: 1 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить тертый куриный пирог за 20 минут

Когда времени в обрез, но хочется чего-нибудь сытного и полезного, на помощь приходят рецепты-пятиминутки. Один из них – тертый куриный пирог с овощами и специями. Готовится он быстро и просто, ингредиентов требует минимум. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • замороженное куриное филе – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • картофель – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сыр – 150 г;
  • соль;
  • черный перец;
  • масло для жарки.

Сыр подойдет любой – гауда, пармезан, главное – чтобы он был твердым. Некоторые добавляют в пирог кусочки кабачка или болгарского перца, тертую морковь. Украсить готовый пирог можно зеленым луком.

Способ приготовления

Не размораживая филе, натрите его на терке. Затем натрите картофель и лук – и добавьте овощи к мясу. То же самое – с сыром. Добавьте в общую массу яйцо и все хорошо перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу и снова перемешайте. Можно добавить и другие специи по вкусу – например, комплексную приправу для мяса, сушеный чеснок или кориандр.

Разогрейте сковородку с маслом и ровным слоем выложите мясоовощную смесь, плотно ее утрамбовав. Жарьте пирог на минимальном огне. Как только внизу появится румяная корочка, переверните пирог и продолжайте жарить до готовности.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить японское мандариновое желе.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью