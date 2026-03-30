Сыплю 1 ложку "пыли" под куст – и клубника слаще меда: аромат на всю округу, а вкус – как в детстве
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сыплю 1 ложку "пыли" под куст – и клубника слаще меда: аромат на всю округу, а вкус – как в детстве

Опубликовано: 30 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
Городовой ру
Подкормка клубнику банановым порошком

Многие садоводы сталкиваются с ситуацией, когда клубника вырастает кислой или безвкусной. Это говорит о том, что ягодам не хватает калия.

Этот элемент отвечает за транспортировку сахаров из листьев в плоды. Без калия ягода будет наливаться водой и краснеть, но внутри останется пустой.

Однако не стоит бежать за удобрениями в магазин, поскольку решение этой проблемы находится прямо на вашей кухне и чаще всего отправляется в мусорное ведро. Речь идет про банановую кожуру.

Рецепт бананового порошка
Это удобная форма подкормки, которую можно заготовить впрок на весь сезон. Кожуру тщательно промывают.

Тщательно промойте кожуру и высушите ее в духовке при температуре около 50 градусов. Высушенные шкурки измельчите в кофемолке или блендере до состояния однородного порошка.

Применение
Готовый порошок внесите под каждый куст клубники по 1 чайной ложке с интервалом в 10 дней. Такая дозировка позволяет растению постепенно усваивать питательные элементы.

Результат вы увидите уже через 2 недели. Ягоды станут плотнее, ароматнее и приобретут природную сладость, сообщает "На даче у деда Егора".

Отзывы дачников
Марина из Екатеринбурга утверждает, что банановый порошок спас ее урожай в холодное лето, когда ягода никак не хотела набирать вкус. Она заметила, что после первой же подкормки кусты ожили.

«Ягоды стали плотными и сладкими, как в детстве. Теперь сушу кожуру круглый год и всем знакомым раздаю по баночке», - отметила дачница.

Ранее "Городовой" рассказал, как защитить растения от муравьев и тли.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью