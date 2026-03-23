2 мазка на дерево – и муравьи на метр не приблизятся: секретное оружие против полчищ тли и ее "пастухов"

Муравьи на садовом участке трудятся как настоящие санитары. Однако некоторые их виды способны доставить дачникам немало хлопот.
Особенно уютно муравьи чувствуют себя в теплицах: там сухо и тепло - идеальные условия для строительства подземных гнезд. Насекомые селятся у корней растений и могут погубить даже крепкий куст томата или огурца.
Муравьи оберегают тлю
Муравьев привлекает сладкая медвяная роса, которую выделяет тля в процессе питания растительным соком. Ради этого лакомства вредители готовы терпеть своих "соседей" и даже брать их под свою опеку.
Кроме того, если божья коровка или златоглазка пытаются полакомиться тлей, муравьи мгновенно атакуют непрошеных гостей.
Сложность борьбы с муравьиными колониями
Их подземные города раскинуты по всему участку, а входы спрятаны под камнями, досками или в кучах сорняков. Найти и ликвидировать все эти укрытия не под силу даже самому усердному садоводу.
По этой причине не стоит уничтожать целые колонии. Достаточно преградить муравьям путь к конкретному дереву.
Как защитить огород
Понадобится обычная аптечная мазь «Бензилбензоат», которая обладает инсектицидными свойствами. Средство наносят на палец (лучше в перчатке) и смазывают кору по кругу, создавая полоску шириной 3 см.
Мазь эффективно отпугивает муравьев около месяца. В результате колонии тли быстро уничтожаются природными хищниками.
Также деревья можно опрыскать простым раствором: на ведро воды добавить 100 г хозяйственного мыла и ложку хвойного масла (пихтового или соснового). Такой аромат привлечет божьих коровок, которые охотно поедают тлю, сообщает "Иванова наука".
