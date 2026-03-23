Городовой / Полезное / 2 мазка на дерево – и муравьи на метр не приблизятся: секретное оружие против полчищ тли и ее "пастухов"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 мазка на дерево – и муравьи на метр не приблизятся: секретное оружие против полчищ тли и ее "пастухов"

Опубликовано: 23 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Как защитить растения от муравьев и тли

Муравьи на садовом участке трудятся как настоящие санитары. Однако некоторые их виды способны доставить дачникам немало хлопот.

Особенно уютно муравьи чувствуют себя в теплицах: там сухо и тепло - идеальные условия для строительства подземных гнезд. Насекомые селятся у корней растений и могут погубить даже крепкий куст томата или огурца.

Муравьи оберегают тлю

Муравьев привлекает сладкая медвяная роса, которую выделяет тля в процессе питания растительным соком. Ради этого лакомства вредители готовы терпеть своих "соседей" и даже брать их под свою опеку.

Кроме того, если божья коровка или златоглазка пытаются полакомиться тлей, муравьи мгновенно атакуют непрошеных гостей.

Городовой ру
Сложность борьбы с муравьиными колониями

Их подземные города раскинуты по всему участку, а входы спрятаны под камнями, досками или в кучах сорняков. Найти и ликвидировать все эти укрытия не под силу даже самому усердному садоводу.

По этой причине не стоит уничтожать целые колонии. Достаточно преградить муравьям путь к конкретному дереву.

Как защитить огород

Понадобится обычная аптечная мазь «Бензилбензоат», которая обладает инсектицидными свойствами. Средство наносят на палец (лучше в перчатке) и смазывают кору по кругу, создавая полоску шириной 3 см.

Мазь эффективно отпугивает муравьев около месяца. В результате колонии тли быстро уничтожаются природными хищниками.

Также деревья можно опрыскать простым раствором: на ведро воды добавить 100 г хозяйственного мыла и ложку хвойного масла (пихтового или соснового). Такой аромат привлечет божьих коровок, которые охотно поедают тлю, сообщает "Иванова наука".

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от тли с помощью шампуня.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью